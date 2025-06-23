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Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ - РИА Новости, 23.06.2025
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14:14 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/psb-2024839887.html
Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ
Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ - РИА Новости, 23.06.2025
Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ
Платформа "Содружество" превращается в технологическую экосистему, где формируется экспертиза по финансовой безопасности, сообщил директор по специальным... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:14:00+03:00
2025-06-23T14:14:00+03:00
технологии
содружество
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Платформа "Содружество" превращается в технологическую экосистему, где формируется экспертиза по финансовой безопасности, сообщил директор по специальным проектам ПСБ Максим Лобанов на брифинге "Финансовая безопасность молодежи: вызовы и решения в цифровую эпоху", организованном банком в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Во время мероприятия эксперты из Росфинмониторинга, Банка России и банковского сообщества обсудили вовлечение молодежи в решение глобальных вызовов в области финансовой безопасности и формирование новых инструментов противодействия внешним вызовам. "Сегодня международная платформа “Содружество” – это не просто образовательная среда, это точка входа в профессию будущих специалистов новой цифровой экономики, лаборатория идей и технологическая платформа с широкими и гибкими возможностями для совершенствования профессиональных навыков и обмена опытом, внедрения инициатив, направленных на безопасность цифровой среды", – заявил Лобанов, его слова приводит пресс-служба банка. На платформе "Содружество" зарегистрированы свыше 260 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Участники платформы изучают сферу финансовой безопасности, а также проходят тестирования и участвуют в олимпиадах.
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технологии, содружество , федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Технологии, Содружество , Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ

ПСБ: платформа "Содружество" превращается в экосистему по финбезопасности

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Платформа "Содружество" превращается в технологическую экосистему, где формируется экспертиза по финансовой безопасности, сообщил директор по специальным проектам ПСБ Максим Лобанов на брифинге "Финансовая безопасность молодежи: вызовы и решения в цифровую эпоху", организованном банком в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Во время мероприятия эксперты из Росфинмониторинга, Банка России и банковского сообщества обсудили вовлечение молодежи в решение глобальных вызовов в области финансовой безопасности и формирование новых инструментов противодействия внешним вызовам.
"Сегодня международная платформа “Содружество” – это не просто образовательная среда, это точка входа в профессию будущих специалистов новой цифровой экономики, лаборатория идей и технологическая платформа с широкими и гибкими возможностями для совершенствования профессиональных навыков и обмена опытом, внедрения инициатив, направленных на безопасность цифровой среды", – заявил Лобанов, его слова приводит пресс-служба банка.
На платформе "Содружество" зарегистрированы свыше 260 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Участники платформы изучают сферу финансовой безопасности, а также проходят тестирования и участвуют в олимпиадах.
Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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20 июня, 19:43
 
ТехнологииСодружествоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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