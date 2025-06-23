https://ria.ru/20250623/psb-2024839887.html

Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ

Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ - РИА Новости, 23.06.2025

Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ

Платформа "Содружество" превращается в технологическую экосистему, где формируется экспертиза по финансовой безопасности, сообщил директор по специальным... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:14:00+03:00

2025-06-23T14:14:00+03:00

2025-06-23T14:14:00+03:00

технологии

содружество

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Платформа "Содружество" превращается в технологическую экосистему, где формируется экспертиза по финансовой безопасности, сообщил директор по специальным проектам ПСБ Максим Лобанов на брифинге "Финансовая безопасность молодежи: вызовы и решения в цифровую эпоху", организованном банком в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Во время мероприятия эксперты из Росфинмониторинга, Банка России и банковского сообщества обсудили вовлечение молодежи в решение глобальных вызовов в области финансовой безопасности и формирование новых инструментов противодействия внешним вызовам. "Сегодня международная платформа “Содружество” – это не просто образовательная среда, это точка входа в профессию будущих специалистов новой цифровой экономики, лаборатория идей и технологическая платформа с широкими и гибкими возможностями для совершенствования профессиональных навыков и обмена опытом, внедрения инициатив, направленных на безопасность цифровой среды", – заявил Лобанов, его слова приводит пресс-служба банка. На платформе "Содружество" зарегистрированы свыше 260 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Участники платформы изучают сферу финансовой безопасности, а также проходят тестирования и участвуют в олимпиадах.

https://ria.ru/20250620/fradkov-2024388530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, содружество , федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)