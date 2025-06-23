https://ria.ru/20250623/psb-2024839887.html
Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ
Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ - РИА Новости, 23.06.2025
Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ
Платформа "Содружество" превращается в технологическую экосистему, где формируется экспертиза по финансовой безопасности, сообщил директор по специальным... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:14:00+03:00
2025-06-23T14:14:00+03:00
2025-06-23T14:14:00+03:00
технологии
содружество
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Платформа "Содружество" превращается в технологическую экосистему, где формируется экспертиза по финансовой безопасности, сообщил директор по специальным проектам ПСБ Максим Лобанов на брифинге "Финансовая безопасность молодежи: вызовы и решения в цифровую эпоху", организованном банком в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Во время мероприятия эксперты из Росфинмониторинга, Банка России и банковского сообщества обсудили вовлечение молодежи в решение глобальных вызовов в области финансовой безопасности и формирование новых инструментов противодействия внешним вызовам. "Сегодня международная платформа “Содружество” – это не просто образовательная среда, это точка входа в профессию будущих специалистов новой цифровой экономики, лаборатория идей и технологическая платформа с широкими и гибкими возможностями для совершенствования профессиональных навыков и обмена опытом, внедрения инициатив, направленных на безопасность цифровой среды", – заявил Лобанов, его слова приводит пресс-служба банка. На платформе "Содружество" зарегистрированы свыше 260 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Участники платформы изучают сферу финансовой безопасности, а также проходят тестирования и участвуют в олимпиадах.
https://ria.ru/20250620/fradkov-2024388530.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_053c44eb4cc17218961ae25f196d3fd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, содружество , федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Технологии, Содружество , Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Платформа "Содружество" трансформируется в экосистему, заявили в ПСБ
ПСБ: платформа "Содружество" превращается в экосистему по финбезопасности
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Платформа "Содружество" превращается в технологическую экосистему, где формируется экспертиза по финансовой безопасности, сообщил директор по специальным проектам ПСБ Максим Лобанов на брифинге "Финансовая безопасность молодежи: вызовы и решения в цифровую эпоху", организованном банком в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Во время мероприятия эксперты из Росфинмониторинга, Банка России и банковского сообщества обсудили вовлечение молодежи в решение глобальных вызовов в области финансовой безопасности и формирование новых инструментов противодействия внешним вызовам.
"Сегодня международная платформа “Содружество” – это не просто образовательная среда, это точка входа в профессию будущих специалистов новой цифровой экономики, лаборатория идей и технологическая платформа с широкими и гибкими возможностями для совершенствования профессиональных навыков и обмена опытом, внедрения инициатив, направленных на безопасность цифровой среды", – заявил Лобанов, его слова приводит пресс-служба банка.
На платформе "Содружество" зарегистрированы свыше 260 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Участники платформы изучают сферу финансовой безопасности, а также проходят тестирования и участвуют в олимпиадах.