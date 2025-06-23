https://ria.ru/20250623/professionaly-2024806397.html

Победители чемпионатов по профмастерству сдадут демоэкзамен в колледже

Победители чемпионатов по профмастерству сдадут демоэкзамен в колледже - РИА Новости, 23.06.2025

Победители чемпионатов по профмастерству сдадут демоэкзамен в колледже

Студенты, занявшие призовые места на финалах чемпионатов Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы", автоматически... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:28:00+03:00

2025-06-23T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Студенты, занявшие призовые места на финалах чемпионатов Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы", автоматически получат оценку "отлично" по демонстрационному экзамену в колледжах, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Приказ Минпросвещения Российской Федерации вступил в силу с 1 марта. Согласно документу, статус победителя или призера финала чемпионата высоких технологий и финала чемпионата по профмастерству "Профессионалы" по профилю осваиваемой образовательной программы среднего профобразования засчитывается выпускнику в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену в рамках ГИА. В 2025 году по итогам соревнований финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по креативным и ИТ компетенциям в Нижнем Новгороде такую возможность получили 45 человек. Также учитываются результаты и прошлых лет. Демонстрационный экзамен – основная форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, отметили в пресс-службе. В ходе экзамена студент выполняет практическое задание в условиях реальных или смоделированных производственных процессов. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Чемпионаты по профмастерству проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в нацпроект "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250623/tekhnologii-2024779023.html

https://ria.ru/20250620/kaluga-2024217353.html

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чемпионат «профессионалы», россия, общество, нижний новгород, социальный навигатор, сн_образование