https://ria.ru/20250623/prodazha-2024922457.html

В Госдуму внесли проект о полном запрете продажи электронных сигарет

В Госдуму внесли проект о полном запрете продажи электронных сигарет - РИА Новости, 23.06.2025

В Госдуму внесли проект о полном запрете продажи электронных сигарет

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагается ввести полный запрет на продажу... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:16:00+03:00

2025-06-23T18:16:00+03:00

2025-06-23T18:16:00+03:00

сергей миронов

яна лантратова

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагается ввести полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции и административную ответственность за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Авторами проектов стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.53. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установив штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции в размере для физических лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту. Для должностных лиц такой штраф составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним предлагается установить штрафы для физлиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц – от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей. Ранее Миронов сообщал РИА Новости, что проектами также предлагается запретить оптовую и розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, а для нарушителей установить административную ответственность.

https://ria.ru/20250603/veyp-2020617734.html

https://ria.ru/20250531/onkolog-2020092460.html

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сергей миронов, яна лантратова, госдума рф, общество