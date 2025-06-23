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В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии
В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии - РИА Новости, 23.06.2025
В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии
Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области из-за атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:11:00+03:00
2025-06-23T03:11:00+03:00
2025-06-23T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юрий слюсарь
ростовская область
каменский район
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области из-за атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки... В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал. Информация уточняется", - написал он.Слюсарь отметил, что на данный момент БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий слюсарь , ростовская область, каменский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Юрий Слюсарь , Ростовская область, Каменский район, Происшествия
В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии
Слюсарь: в Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на промпредприятии