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В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 23.06.2025 (обновлено: 09:02 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/pozhar-2024727029.html
В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии
В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии - РИА Новости, 23.06.2025
В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии
Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области из-за атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:11:00+03:00
2025-06-23T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юрий слюсарь
ростовская область
каменский район
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области из-за атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки... В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал. Информация уточняется", - написал он.Слюсарь отметил, что на данный момент БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.
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ростовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий слюсарь , ростовская область, каменский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Юрий Слюсарь , Ростовская область, Каменский район, Происшествия
В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии

Слюсарь: в Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на промпредприятии

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области из-за атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки... В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал. Информация уточняется", - написал он.
Слюсарь отметил, что на данный момент БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Юрий СлюсарьРостовская областьКаменский районПроисшествия
 
 
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