https://ria.ru/20250623/pozhar-2024727029.html

В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии

В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии - РИА Новости, 23.06.2025

В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии

Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области из-за атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T03:11:00+03:00

2025-06-23T03:11:00+03:00

2025-06-23T09:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

юрий слюсарь

ростовская область

каменский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области из-за атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки... В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал. Информация уточняется", - написал он.Слюсарь отметил, что на данный момент БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

каменский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий слюсарь , ростовская область, каменский район, происшествия