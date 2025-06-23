https://ria.ru/20250623/politsiya-2024830381.html

Полиция установила личность девушки, сжегшей на видео свой паспорт

Полиция установила личность девушки, сжегшей на видео свой паспорт - РИА Новости, 23.06.2025

Полиция установила личность девушки, сжегшей на видео свой паспорт

Полицейские установили личность 17-летней пензенки, которая сожгла на видео свой паспорт и опубликовала это в интернете, сообщила представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:38:00+03:00

2025-06-23T13:38:00+03:00

2025-06-23T13:39:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полицейские установили личность 17-летней пензенки, которая сожгла на видео свой паспорт и опубликовала это в интернете, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой девушка умышленно сжигает свой паспорт. Личность 17-летней местной жительницы была оперативно установлена полицейскими", - написала Волк в Telegram-канале. По её словам, решается вопрос о правовой оценке ее действий и принятии соответствующего процессуального решения. Ранее Волк сообщала о задержании в Санкт-Петербурге девушки, которая сожгла свой паспорт и опубликовала это в интернете, в отношении нее возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

https://ria.ru/20250529/pasport-2019764465.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)