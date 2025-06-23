https://ria.ru/20250623/politsejskie-2024882859.html

Нижегородские полицейские вернули участнику СВО похищенные деньги

Нижегородские полицейские вернули участнику СВО похищенные деньги - РИА Новости, 23.06.2025

Нижегородские полицейские вернули участнику СВО похищенные деньги

Полицейские в Нижнем Новгороде вернули участнику специальной военной операции более 1 миллиона рублей, похищенных бывшим работодателем с его банковской карты,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:44:00+03:00

2025-06-23T16:44:00+03:00

2025-06-23T16:44:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде вернули участнику специальной военной операции более 1 миллиона рублей, похищенных бывшим работодателем с его банковской карты, сообщило региональное управление МВД. Пятидесятилетний военнослужащий обратился в полицию с заявлением о том, что с его банковской карты пропали деньги. Мужчина рассказал, что ранее подрабатывал разнорабочим в деревне Бешенцево, а в начале года решил заключить контракт с Вооруженными силами РФ. "Работодатель вызвался помочь мужчине с оформлением документов, необходимых для отбытия к месту несения службы. При этом он обманом убедил своего работника оставить ему паспорт, старую сим-карту, а также банковскую карту, пообещав в скором времени все вернуть. Потерпевший заподозрил обман и обратился в полицию лишь тогда, когда сослуживцам начали приходить уведомления о зачислении денежных средств, а ему нет. Обратившись в отделение банка, мужчина обнаружил, что деньги на его карту зачислялись, однако позднее списывались неизвестным лицом. Общая сумма ущерба составила 1 100 920 рублей", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). "Сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее не судимый 23-летний бывший работодатель заявителя. Молодой человек признал вину и сообщил, что заранее планировал похитить средства с карты работника. На время предварительного расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что причиненный участнику СВО ущерб возмещен в полном объеме.

https://ria.ru/20250610/svo-2022012587.html

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происшествия, россия, нижний новгород