https://ria.ru/20250623/politsejskie-2024882859.html
Нижегородские полицейские вернули участнику СВО похищенные деньги
Нижегородские полицейские вернули участнику СВО похищенные деньги - РИА Новости, 23.06.2025
Нижегородские полицейские вернули участнику СВО похищенные деньги
Полицейские в Нижнем Новгороде вернули участнику специальной военной операции более 1 миллиона рублей, похищенных бывшим работодателем с его банковской карты,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:44:00+03:00
2025-06-23T16:44:00+03:00
2025-06-23T16:44:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114193/90/1141939037_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ebdd807e94244fd949838ef3369853ac.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде вернули участнику специальной военной операции более 1 миллиона рублей, похищенных бывшим работодателем с его банковской карты, сообщило региональное управление МВД. Пятидесятилетний военнослужащий обратился в полицию с заявлением о том, что с его банковской карты пропали деньги. Мужчина рассказал, что ранее подрабатывал разнорабочим в деревне Бешенцево, а в начале года решил заключить контракт с Вооруженными силами РФ. "Работодатель вызвался помочь мужчине с оформлением документов, необходимых для отбытия к месту несения службы. При этом он обманом убедил своего работника оставить ему паспорт, старую сим-карту, а также банковскую карту, пообещав в скором времени все вернуть. Потерпевший заподозрил обман и обратился в полицию лишь тогда, когда сослуживцам начали приходить уведомления о зачислении денежных средств, а ему нет. Обратившись в отделение банка, мужчина обнаружил, что деньги на его карту зачислялись, однако позднее списывались неизвестным лицом. Общая сумма ущерба составила 1 100 920 рублей", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). "Сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее не судимый 23-летний бывший работодатель заявителя. Молодой человек признал вину и сообщил, что заранее планировал похитить средства с карты работника. На время предварительного расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что причиненный участнику СВО ущерб возмещен в полном объеме.
https://ria.ru/20250610/svo-2022012587.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114193/90/1141939037_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8777626eeb71f1f9653a5ef61cc03f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижний новгород
Происшествия, Россия, Нижний Новгород
Нижегородские полицейские вернули участнику СВО похищенные деньги
Нижегородская полиция вернула участнику СВО похищенный с его карты 1 млн рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде вернули участнику специальной военной операции более 1 миллиона рублей, похищенных бывшим работодателем с его банковской карты, сообщило региональное управление МВД.
Пятидесятилетний военнослужащий обратился в полицию с заявлением о том, что с его банковской карты пропали деньги. Мужчина рассказал, что ранее подрабатывал разнорабочим в деревне Бешенцево, а в начале года решил заключить контракт с Вооруженными силами РФ
.
"Работодатель вызвался помочь мужчине с оформлением документов, необходимых для отбытия к месту несения службы. При этом он обманом убедил своего работника оставить ему паспорт, старую сим-карту, а также банковскую карту, пообещав в скором времени все вернуть. Потерпевший заподозрил обман и обратился в полицию лишь тогда, когда сослуживцам начали приходить уведомления о зачислении денежных средств, а ему нет. Обратившись в отделение банка, мужчина обнаружил, что деньги на его карту зачислялись, однако позднее списывались неизвестным лицом. Общая сумма ущерба составила 1 100 920 рублей", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).
"Сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее не судимый 23-летний бывший работодатель заявителя. Молодой человек признал вину и сообщил, что заранее планировал похитить средства с карты работника. На время предварительного расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что причиненный участнику СВО ущерб возмещен в полном объеме.