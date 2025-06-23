https://ria.ru/20250623/politico-2024767523.html

СМИ сообщили о панике союзников Украины перед саммитом в Гааге из-за Трампа

СМИ сообщили о панике союзников Украины перед саммитом в Гааге из-за Трампа - РИА Новости, 23.06.2025

СМИ сообщили о панике союзников Украины перед саммитом в Гааге из-за Трампа

Союзники Украины перед саммитом НАТО в Гааге опасаются, что президент США Дональд Трамп бросит Киев, пишет Politico. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:32:00+03:00

2025-06-23T10:32:00+03:00

2025-06-23T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Союзники Украины перед саммитом НАТО в Гааге опасаются, что президент США Дональд Трамп бросит Киев, пишет Politico."Встречающиеся на этой неделе в Гааге союзники уже обеспокоены тем, что президент США бросает Украину", — говорится в материале.В публикации также указали, что главы стран — участниц альянса будут осторожничать с американским лидером во время мероприятия, чтобы он покинул его довольным.Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящее мероприятие проведут с учетом "ограниченности концентрации внимания" Трампа. По данным издания, организаторы встречи надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.Британская газета The Telegraph на прошлой неделе писала, что Украина лишилась самого богатого и могущественного союзника, после того как Соединенные Штаты сократили поставки военной помощи ВСУ. Издание отмечало, что киевскому режиму остается три варианта: полагаться на помощь Европы, попытаться заключить оружейную сделку с Вашингтоном или развивать собственное производство оружия и техники.

https://ria.ru/20250623/soskin-2024719355.html

https://ria.ru/20250623/reuters-2024720327.html

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