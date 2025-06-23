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Проект "Мамино время" охватил свыше 3 тысяч женщин в Московской области - РИА Новости, 23.06.2025
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Новости Подмосковья
 
17:16 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024892353.html
Проект "Мамино время" охватил свыше 3 тысяч женщин в Московской области
Проект "Мамино время" охватил свыше 3 тысяч женщин в Московской области - РИА Новости, 23.06.2025
Проект "Мамино время" охватил свыше 3 тысяч женщин в Московской области
Проект "Мамино время", который создан в 2023 году для родителей, воспитывающих детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями, охватил более 3 тысяч... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:16:00+03:00
2025-06-23T17:16:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проект "Мамино время", который создан в 2023 году для родителей, воспитывающих детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями, охватил более 3 тысяч женщин в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Наш особенный проект охватил уже больше 3 тысяч женщин. Полностью сосредоточившись на заботе о ребенке, мамы зачастую забывают о собственных потребностях и ресурсах. Проект предлагает родителям множество мероприятий и занятий. Это не просто досуг – это форма психологической поддержки и мягкой реабилитации через совместную деятельность", – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В регионе открыто 60 клубов "Мамино время". Занятия для мам проводятся по трем основным направлениям: физические – йога, джампинг, гимнастика, катание на байдарках, сапбординг; творческие – танцы, рисования, мастер-классы; реабилитационные – массаж, физиотерапия, бьюти-процедуры, занятия с психологом. В министерстве отметили, что с этого года в проекте появились новые активности: художественные промыслы, нейрография, экскурсии по Подмосковью. Присоединиться к проекту "Мамино время" можно бесплатно в ближайшем комплексном центре социального обслуживания и реабилитации.
https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024886607.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Проект "Мамино время" охватил свыше 3 тысяч женщин в Московской области

Более 3 тысяч женщин стали участницами проекта "Мамино время" в Подмосковье

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Молодая семья с детьми . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проект "Мамино время", который создан в 2023 году для родителей, воспитывающих детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями, охватил более 3 тысяч женщин в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"Наш особенный проект охватил уже больше 3 тысяч женщин. Полностью сосредоточившись на заботе о ребенке, мамы зачастую забывают о собственных потребностях и ресурсах. Проект предлагает родителям множество мероприятий и занятий. Это не просто досуг – это форма психологической поддержки и мягкой реабилитации через совместную деятельность", – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В регионе открыто 60 клубов "Мамино время". Занятия для мам проводятся по трем основным направлениям: физические – йога, джампинг, гимнастика, катание на байдарках, сапбординг; творческие – танцы, рисования, мастер-классы; реабилитационные – массаж, физиотерапия, бьюти-процедуры, занятия с психологом.
В министерстве отметили, что с этого года в проекте появились новые активности: художественные промыслы, нейрография, экскурсии по Подмосковью.
Присоединиться к проекту "Мамино время" можно бесплатно в ближайшем комплексном центре социального обслуживания и реабилитации.
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