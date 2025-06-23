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Выставка "Стекло на траве" пройдет в Московской области в июне - РИА Новости, 23.06.2025
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Новости Подмосковья
 
16:59 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024886607.html
Выставка "Стекло на траве" пройдет в Московской области в июне
Выставка "Стекло на траве" пройдет в Московской области в июне - РИА Новости, 23.06.2025
Выставка "Стекло на траве" пройдет в Московской области в июне
Выставочный проект на открытом воздухе "Стекло на траве" откроется в музее-заповеднике "Усадьба "Мураново"" Пушкинского городского округа 28 и 29 июня, сообщает РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:59:00+03:00
2025-06-23T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Выставочный проект на открытом воздухе "Стекло на траве" откроется в музее-заповеднике "Усадьба "Мураново"" Пушкинского городского округа 28 и 29 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Это пятая по счету выставка, объединяющая художников по стеклу, работающих в разных техниках, и гостей усадьбы. "Скульптурные композиции, инсталляции и арт-объекты из стекла, выполненные в различных техниках, будут органично вплетены в ландшафт и архитектуру мурановского парка. Это позволит работам засиять множеством граней, раскрыть пластические свойства стекла и его способность отражать, преломлять и пропускать свет, а гостям выставки – свободно созерцать произведения искусства", — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что природа станет частью выставки: солнечный свет, меняющийся в течение дня, ветер и просторы парка создадут особую атмосферу. Благодаря этому стеклянные произведения по-новому заиграют, показывая разные грани. Посетители смогут осмотреть выставку в сопровождении куратора проекта, художника, кандидата искусствоведения и ведущего научного сотрудника музея Елены Догониной. Экскурсии запланированы на 28 июня в 12:30 и 15:30, а также 29 июня в 12:30. В программе присутствуют беседы с художниками и куратором о работах и техниках, тематические мастер-классы и литературно-музыкальная программа.
https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024827234.html
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье)
Выставка "Стекло на траве" пройдет в Московской области в июне

Выставочный проект "Стекло на траве" состоится в Подмосковье 28 и 29 июня

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры и туризма Московской областиВыставка "Стекло на траве" пройдет в Московской области в июне
Выставка Стекло на траве пройдет в Московской области в июне - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры и туризма Московской области
Выставка "Стекло на траве" пройдет в Московской области в июне
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Выставочный проект на открытом воздухе "Стекло на траве" откроется в музее-заповеднике "Усадьба "Мураново"" Пушкинского городского округа 28 и 29 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Это пятая по счету выставка, объединяющая художников по стеклу, работающих в разных техниках, и гостей усадьбы.
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"Скульптурные композиции, инсталляции и арт-объекты из стекла, выполненные в различных техниках, будут органично вплетены в ландшафт и архитектуру мурановского парка. Это позволит работам засиять множеством граней, раскрыть пластические свойства стекла и его способность отражать, преломлять и пропускать свет, а гостям выставки – свободно созерцать произведения искусства", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что природа станет частью выставки: солнечный свет, меняющийся в течение дня, ветер и просторы парка создадут особую атмосферу. Благодаря этому стеклянные произведения по-новому заиграют, показывая разные грани.
Посетители смогут осмотреть выставку в сопровождении куратора проекта, художника, кандидата искусствоведения и ведущего научного сотрудника музея Елены Догониной. Экскурсии запланированы на 28 июня в 12:30 и 15:30, а также 29 июня в 12:30. В программе присутствуют беседы с художниками и куратором о работах и техниках, тематические мастер-классы и литературно-музыкальная программа.
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