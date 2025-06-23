https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024842685.html
В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита
В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита - РИА Новости, 23.06.2025
В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита
Продажу алкоголя в точках общепита со входом со двора многоквартирного дома планируется разрешить только с 13.00 до 15.00, в остальное время реализация... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:28:00+03:00
2025-06-23T14:28:00+03:00
2025-06-23T14:28:00+03:00
общество
игорь брынцалов
московская областная дума
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Продажу алкоголя в точках общепита со входом со двора многоквартирного дома планируется разрешить только с 13.00 до 15.00, в остальное время реализация спиртного будет запрещена, такой законопроект рассмотрят в четверг в региональном парламенте, сообщили в пресс-службе Мособлдумы. "Законопроект предусматривает, что продажа алкоголя в общепите будет разрешена с 13 до 15 дня, в остальное время реализация спиртного будет запрещена. Речь идёт про те заведения, которые расположены в многоквартирных домах со входом во двор", - отметили в пресс-службе. Данный законопроект рассмотрят в четверг на 115-ом заседании Мособлдумы. "Предлагаемые законопроектом изменения позволят эффективно бороться именно с псевдокафе и не нанесут существенного ущерба интересам добросовестных объектов общепита, которые в первую очередь оказывают услуги общественного питания, а не розничную продажу спиртного", – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250621/alkogol-2024454985.html
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общество, игорь брынцалов, московская областная дума
Общество, Игорь Брынцалов, Московская областная дума
В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита
В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита в жилых домах