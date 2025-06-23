Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024842685.html
В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита
В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита - РИА Новости, 23.06.2025
В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита
Продажу алкоголя в точках общепита со входом со двора многоквартирного дома планируется разрешить только с 13.00 до 15.00, в остальное время реализация... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:28:00+03:00
2025-06-23T14:28:00+03:00
общество
игорь брынцалов
московская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/25/1477922580_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_4badcd686e2757188a5f5509cdc07405.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Продажу алкоголя в точках общепита со входом со двора многоквартирного дома планируется разрешить только с 13.00 до 15.00, в остальное время реализация спиртного будет запрещена, такой законопроект рассмотрят в четверг в региональном парламенте, сообщили в пресс-службе Мособлдумы. "Законопроект предусматривает, что продажа алкоголя в общепите будет разрешена с 13 до 15 дня, в остальное время реализация спиртного будет запрещена. Речь идёт про те заведения, которые расположены в многоквартирных домах со входом во двор", - отметили в пресс-службе. Данный законопроект рассмотрят в четверг на 115-ом заседании Мособлдумы. "Предлагаемые законопроектом изменения позволят эффективно бороться именно с псевдокафе и не нанесут существенного ущерба интересам добросовестных объектов общепита, которые в первую очередь оказывают услуги общественного питания, а не розничную продажу спиртного", – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250621/alkogol-2024454985.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/25/1477922580_243:0:4126:2912_1920x0_80_0_0_4c566f3feace824a2615a6ebe8133773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, игорь брынцалов, московская областная дума
Общество, Игорь Брынцалов, Московская областная дума
В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита

В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита в жилых домах

© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Fotolia / Pavel Losevsky
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Продажу алкоголя в точках общепита со входом со двора многоквартирного дома планируется разрешить только с 13.00 до 15.00, в остальное время реализация спиртного будет запрещена, такой законопроект рассмотрят в четверг в региональном парламенте, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
"Законопроект предусматривает, что продажа алкоголя в общепите будет разрешена с 13 до 15 дня, в остальное время реализация спиртного будет запрещена. Речь идёт про те заведения, которые расположены в многоквартирных домах со входом во двор", - отметили в пресс-службе.
Данный законопроект рассмотрят в четверг на 115-ом заседании Мособлдумы.
"Предлагаемые законопроектом изменения позволят эффективно бороться именно с псевдокафе и не нанесут существенного ущерба интересам добросовестных объектов общепита, которые в первую очередь оказывают услуги общественного питания, а не розничную продажу спиртного", – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Вологодский губернатор объяснил введение ограничений на продажу алкоголя
21 июня, 09:40
 
ОбществоИгорь БрынцаловМосковская областная дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала