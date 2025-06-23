https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024827234.html

Земельные инспекторы Московской области проверили более 77 тысяч участков

Земельные инспекторы Московской области проверили более 77 тысяч участков - РИА Новости, 23.06.2025

Земельные инспекторы Московской области проверили более 77 тысяч участков

Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья с начала 2025 года проверили свыше 77,7 тысячи земельных участков, где существовал риск нарушений... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:27:00+03:00

2025-06-23T13:27:00+03:00

2025-06-23T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья с начала 2025 года проверили свыше 77,7 тысячи земельных участков, где существовал риск нарушений законодательства, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. "Земельные инспекторы Подмосковья с начала года посетили 77,7 тысячи земельных участков, на 28 тысяч из которых выявили признаки нарушений. Инспекторами охвачено 172 тысячи гектаров земли. Как и прежде, основными нарушениями среди правообладателей земель являются самозахват и нецелевое использование земли. И если самозахват может произойти случайно, то использование земельного участка не по его назначению – как правило, хитрость или уловка, и редко – незнание законов", — рассказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что главная задача инспекторов — не наказать правообладателя, а проинформировать его о правильном использовании земли и дать возможность исправиться. Эта профилактическая работа, добавил министр, стала неотъемлемой частью деятельности земельных инспекторов. Благодаря разъяснительной работе правообладатели 10,5 тысячи земельных участков устранили нарушения и стали использовать землю в соответствии с законом. По данным ведомства, с начала года наибольшие объемы исследований выполнили в Клину. Там земельные инспекторы обследовали 8,2 тысячи земельных участков. Затем следует Солнечногорск — 5,9 тысячи обследованных территорий. В лидерах также Дмитровский и Можайский округа, где проверили по 4,9 тысячи участков и Ступино с четырьмя тысячами осмотренных земель. Проверить свой участок на нарушения можно и самостоятельно, не дожидаясь приезда инспектора. Достаточно подать заявку через региональный портал госуслуг, получить ссылку для установки мобильного приложения "Проверки Подмосковья" и провести самообследование. Сообщить о замеченном нарушении можно через сервис "Народный инспектор". С его помощью жители Подмосковья могут пожаловаться на незаконную гостиничную деятельность, например, если в частных домах незаконно размещены гостиница или хостелы. Также сервис принимает сигналы о незаконном производстве — например, в частном секторе или на сельхозземлях работают заводы. Подать жалобу можно и за незаконное оказание услуг, если в частных домах открыты магазины, кафе, автосервисы или другие коммерческие объекты без разрешения.

https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024803339.html

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общество, жилье, московская область (подмосковье), клин, солнечногорск