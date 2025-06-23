https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024808537.html

Андрей Воробьев: компании в Подмосковье приходят на все готовое

Андрей Воробьев: компании в Подмосковье приходят на все готовое - РИА Новости, 23.06.2025

Андрей Воробьев: компании в Подмосковье приходят на все готовое

Производители агропромышленного комплекса Московской области наращивают объемы поставок за рубеж, по итогам января-мая 2025 года экспорт продукции агропрома... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:00:00+03:00

2025-06-23T14:00:00+03:00

2025-06-23T14:00:00+03:00

экономика

московская область (подмосковье)

китай

андрей воробьев

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Производители агропромышленного комплекса Московской области наращивают объемы поставок за рубеж, по итогам января-мая 2025 года экспорт продукции агропрома увеличился на 21,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также он рассказал о том, каких соглашений с иностранными инвесторами удалось достичь в рамках Петербургского международного экономического форума. Беседовала Ольга Овчинникова.– Андрей Юрьевич, расскажите о соглашениях, договоренностях, которые Московская область заключает на форуме? Есть ли проекты, касающиеся иностранных инвесторов?– К Петербургскому международному экономическому форуму мы готовимся всей командой, в этом участвуют все отраслевики, понимая, что главное, важное событие для региона – представить результаты годовой деятельности по развитию экономики. Мы подошли к форуму с неплохими результатами: 42 соглашения на общую сумму более 306 миллиардов рублей. Суммарно они дадут Подмосковью более 15 тысяч рабочих мест. Всего за 11 лет с 2014 года мы заключили 252 соглашения на более чем триллион рублей, что дало почти 148 тысяч рабочих мест. Мы проанализировали, что восемь из десяти подписанных на ПМЭФ соглашений имеют результат, то есть эффективность этих соглашений в Подмосковье составляет 80% от общего числа. Это проекты в ключевых отраслях экономики: авиастроение, электронная промышленность, производство роботов, внедрение IT во все сферы экономики, проекты в АПК, локализация компаний дружественных России стран, межрегиональное сотрудничество.В этот раз продолжили обсуждение наших совместных планов с Китаем, Турцией, Белоруссией о развитии производств в Подмосковье.В частности, подписали соглашение с Китаем в фармацевтике и машиностроении. Компании много лет работают на нашем рынке и приняли решение о локализации. Например, ZXMM – производитель дисков для сельхозтехники. Она давно в России, является поставщиком для ростовского Ростсельмаша. Теперь она разместится в Есипово, где у нас уже есть китайские резиденты, и формируется машиностроительный кластер.Компания Т-Блок, Турция, построит в нашем Государственном индустриальном парке в Дмитрове завод по выпуску электротехнического оборудования – приборы автоматизации. Среди продукции будут позиции, производство которых полностью отсутствует в России.Отдельно хочется сказать про наших белорусских партнеров. В конце 2023 года в Минске мы встречались с Александром Григорьевичем Лукашенко, и по итогам у нас уже второй проект реализуется. В апреле этого года мы открывали в Воскресенске завод по производству оптоволоконного и связного кабеля для жилья, дорог, операторов связи, РЖД и метро. А теперь Белорусская цементная компания локализует у нас в Наро-Фоминске производство сухих бетонных смесей.Хочу отметить, что у нас два ключевых преимущества. Первое: компании в Подмосковье приходят на все готовое. Что это значит? Либо есть уже построенный цех, который можно арендовать, либо мы даем площадку, где уже есть вода, электричество и так далее. То есть компаниям вообще думать ни о чем не надо. И второе, мне кажется, очень важное слагаемое успеха – это Центр содействия строительству. Это значит, что менеджер в нашем офисе сопровождает всю стройку по разрешительной документации. Эти два козыря мы стараемся сделать своим заметным преимуществом. Конечно, роль играет и географическое положение, недалеко от мегаполиса. Поэтому и китайские компании, и турецкие приходят в индустриальные парки, их у нас более 70, а заполняемость сегодня составляет выше 80%.– Если говорить о выходе на внешний рынок, учитывая политическую обстановку, эта задача для наших предпринимателей не всегда простая. Два года назад здесь, на ПМЭФ, вы подписали соглашение с Российским экспортным центром. Есть ли эффект от этого сотрудничества? И какие в целом в Московской области инструменты для поддержки экспортеров?– Смысл этого соглашения – сделать экспорт доступным для малых компаний. В Московской области активно развивается сектор МСП: сегодня на него приходится 30% экономики региона. Мы должны дать возможность тем, кто производит мороженое, пирожные, другие продукты питания, продавать в Саудовской Аравии, в Эмиратах, в Китае, в Индии и так далее. А как можно продать? Только обеспечив кооперацию с другими.Экспорт для нас сегодня особенно важен, в 2024 году мы показали темп роста 38%. Интерес к подмосковной продукции растет, регион продолжает повышать ее узнаваемость за границей. Сейчас мы экспортируем в 117 стран мира, в том числе в страны СНГ, Китай, ОАЭ, Турцию и другие. Новые направления – это Палестина и Лаос. Среди ключевых отраслей – товары народного потребления, машиностроительная продукция, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, текстильная.Безусловно, мы стараемся помогать. Например, у нас есть сервис "Пять шагов для экспорта" – четкий алгоритм для предпринимателей, который значительно упрощает путь компании при выходе на экспортные рынки. Благодаря мере поддержки "Контейнер для МСП" предприниматели Подмосковья смогут существенно сократить логистические расходы при доставке небольших товарных партий в Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Этот онлайн-сервис предоставляет возможность нескольким компаниям объединить свои грузы и отправить их в одном контейнере при следовании в одном направлении. А Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области помог в 2024 году подмосковным компаниям экспортировать в 43 страны.Что касается РЭЦ, действительно, на ПМЭФ в 2023 году Московская область подписала соглашение. Мы интегрировали услуги нашего подмосковного Инвестпортала и платформы "Мой экспорт". У бизнеса появилась возможность подавать заявку на все доступные федеральные и региональные меры поддержки на одной площадке.– Вы уже затронули тему индустриальных парков, которые Подмосковье активно развивает. Какие парки сейчас находятся в стадии строительства, и планируете ли еще увеличить их число?– Благодаря поддержке президента, правительства мы реализуем новый формат – Государственные индустриальные парки в формате "5 в 1", сейчас создаем восемь таких "под ключ". В этом году планируем запустить четыре – в Ленинском, Дмитровском, Раменском, Жуковском округах. В следующем – в Одинцовском. И начнем строительство еще трех – в Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и Волоколамском. Что касается последнего, то по нему было подписано соглашение в этот раз на ПМЭФ. Реализует проект компания "Ориентир".В новый формат "5 в 1" заложено все, что важно для воплощения бизнес-идей и проектов – инженерные и транспортные коммуникации, производственные боксы, лайт индастриал для МСП, социальная и деловая инфраструктура, кадры. Сроки подключения к электричеству, газу минимальные, все готово – заезжай и производи. Это удобно и выгодно. Реализация всех государственных парков даст 47 тысяч новых рабочих мест. Прогнозируем, что каждые 10 миллиардов, вложенные в 100 гектаров, окупятся за пять лет.Мы видим, что инвестиции оправдывают себя и потому не жалеем на это денег. Интерес к госплощадкам даже на стадии стройки такой, что парки в Ленинском и Жуковском уже на 100% заполнены, в Дмитрове – на 88%, в Раменском – на 77 %. В одном из индустриальных парков – это "Титан" в Ленинском – у нас размещается крупная компания, которая сейчас в Домодедове занимается капитальным ремонтом шасси самолетов. А теперь "Протектор" будет заниматься капитальным ремонтом двигателей и запустит собственное производство компонентов и запчастей – как для отечественных самолетов, так и для Boeing и Airbus. Очевидно, что для масштабного и высокотехнологичного проекта нужна соответствующая площадка, поэтому компания выбрала наш Государственный индустриальный парк с полностью готовой инфраструктурой.– Московская область – один из лидеров по целому ряду направлений агропромышленного комплекса. С какими проектами из этой сферы вы приехали на форум?– Самую большую молочную ферму в России и Европе построим в Сергиевом Посаде. Ключевой элемент проекта – МегаКомплекс на 39,5 тысячи голов. Также инвестор планирует построить молочный завод глубокой переработки, экоферму, жилой квартал для сотрудников и их семей. Наш давний партнер "ЭкоНива" построит в Ступино животноводческий комплекс на 3 550 коров и площадки для выращивания молодняка молочных пород на 5 100 голов.В работе более десяти крупных проектов по производству молока, за которым следует переработка – сыр, мороженое и сыворотка для энтерального питания, спортивного питания и БАДов. Кстати, по производству сыра мы давно первые в стране, каждый пятый килограмм российского сыра сделан в Подмосковье, по экспорту мороженого занимаем также первое место.Новое для нас направление – цветы. Видим в нем большой потенциал к импортозамещению. Реализуем два крупных проекта на 16 миллиардов рублей суммарно. Подмосковье вместе с Москвой – крупнейший рынок сбыта в стране, хотим создать цветочный хаб. Разрабатываем по цветам новые меры поддержки на уровне региона, чтобы заместить импорт.Первый в Московской области завод по переработке масличных культур построим в Кашире. Это производство масел из рапса и сои – у нас много этих культур, но раньше своей переработки не было. Видим здесь серьезный экспортный потенциал – рапсовое, соевое масла могут продаваться в неограниченном объеме в Китай. А на внутреннем рынке востребован рапсовый и соевый шрот – этот продукт важен для наших животноводческих и птицеводческих предприятий.Производство пищевых яиц в Подмосковье увеличится в четыре раза благодаря строительству новой птицефабрики в Кашире. Она будет производить 550 миллионов яиц в год. Можете сравнить: за весь прошлый год в Московской области было произведено 199 миллионов яиц.Важно, что производители нашего АПК наращивают объемы поставок за рубеж: по итогам января-мая 2025 года экспорт продукции агропрома увеличился на 21,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ключевыми торговыми партнерами региона выступают Китай, Белоруссия, Казахстан, Саудовская Аравия, Узбекистан, Азербайджан и Вьетнам.В общей сложности Подмосковье поставляет продукцию агропрома в более чем 80 стран. В прошлом году регион занял первое место по экспорту в стоимостном выражении говядины, кисломолочных продуктов, сыров и творога, свинины, охлажденной рыбы, мяса птицы, напитков, продуктов переработки фруктов, овощей и орехов.– Не так давно вы говорили, что в Московской области 40 миллионов очных посещений поликлиник в год. И часть из них совсем не связана напрямую с лечением – надо закрыть больничный, продлить рецепт, получить результаты анализов. Какие сегодня услуги в Подмосковье оказывает через телемедицину? Легко ли принимают этот пока еще непривычный формат пациенты? Как к этому относятся пациенты? Какие бы еще услуги вы хотели перевести на дистанционных?– Да, вы правы, я действительно "топлю" за телемедицину. Первое, что должно быть в этом формате – запись к врачу, получение справок и иная бумажная рутина, которую может взять на себя искусственный интеллект. Второе – это диагностика. За шесть месяцев этого года мы увеличили число телемедицинских обращений до двух миллионов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Вместе с этим стало меньше очных посещений поликлиник – минус 438 тысяч визитов. Наша цель – десять миллионов телемедицинских обращений.Здесь, на ПМЭФ, мы подписали соглашение со Сбером, которое позволит нам разрабатывать и внедрять еще больше цифровых медицинских сервисов. Мы хотим зашить в приложение "умного" помощника от Сбера, который будет расшифровывать лабораторные анализы. Если что-то не в порядке, ИИ даст рекомендации. А в следующем году добавим интерактивный чат-бот для консультаций. Можно будет рассказать о том, что беспокоит по здоровью, а нейросетевая модель Сбера GigaChat предложит варианты. Это не заменит врача, но поможет людям решать простые вопросы самостоятельно, не тратя время на запись в поликлинику. Мы надеемся, что это освободит от рутины и врачей – там, где по факту их участие не нужно. Предполагаем минус один миллион очных визитов в наши поликлиники.

https://ria.ru/20250620/proizvodstvo-2024402360.html

https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024349842.html

https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024304825.html

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экономика, московская область (подмосковье), китай, андрей воробьев, россия, ростсельмаш, ржд, снг, интервью