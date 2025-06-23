https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024803339.html
Врачи приняли онлайн 560 тыс жителей Подмосковья после диспансеризации
Врачи приняли онлайн 560 тыс жителей Подмосковья после диспансеризации - РИА Новости, 23.06.2025
Врачи приняли онлайн 560 тыс жителей Подмосковья после диспансеризации
Более 560 тысяч жителей Московской области прошли телемедицинские консультации врачей по итогам диспансеризации, сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:22:00+03:00
2025-06-23T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 560 тысяч жителей Московской области прошли телемедицинские консультации врачей по итогам диспансеризации, сообщает министерство здравоохранения региона. Услуга даст возможность получить результаты обследований и медицинское заключение дистанционно. При необходимости врач может направить пациента на углубленную диагностику. "Современные технологии позволяют упростить получения ряда медицинских услуг. Благодаря телемедицине, пациенту не надо идти в поликлинику, чтобы получить консультацию врача после диспансеризации или продлить рецепт на льготное лекарство. Также проконсультироваться онлайн могут пациенты, состоящие на диспансерном учете и беременные женщины. Только с начала года более 560 тыс. жителей региона обсудили с врачом итоги диспансеризации через интернет", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В пресс-службе отметили, что записаться на телемедицинскую консультацию можно несколькими способами: через приложение, региональный портал госуслуг "Здоровье", с помощью инфомата в медицинской организации, позвонив по телефону 122 или непосредственно на приеме у лечащего врача.
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Новости Подмосковья, Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Врачи приняли онлайн 560 тыс жителей Подмосковья после диспансеризации
Свыше 560 тыс жителей Подмосковья посетили онлайн-приемы после диспансеризации
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 560 тысяч жителей Московской области прошли телемедицинские консультации врачей по итогам диспансеризации, сообщает министерство здравоохранения региона.
Услуга даст возможность получить результаты обследований и медицинское заключение дистанционно. При необходимости врач может направить пациента на углубленную диагностику.
"Современные технологии позволяют упростить получения ряда медицинских услуг. Благодаря телемедицине, пациенту не надо идти в поликлинику, чтобы получить консультацию врача после диспансеризации или продлить рецепт на льготное лекарство. Также проконсультироваться онлайн могут пациенты, состоящие на диспансерном учете и беременные женщины. Только с начала года более 560 тыс. жителей региона обсудили с врачом итоги диспансеризации через интернет", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
В пресс-службе отметили, что записаться на телемедицинскую консультацию можно несколькими способами: через приложение, региональный портал госуслуг "Здоровье", с помощью инфомата в медицинской организации, позвонив по телефону 122 или непосредственно на приеме у лечащего врача.