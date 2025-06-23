Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 23.06.2025 (обновлено: 09:12 24.06.2025)
https://ria.ru/20250623/plennyj-2025009536.html
Украинский пленный рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь
Украинский пленный рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь - РИА Новости, 24.06.2025
Украинский пленный рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь
Украинский военнопленный Богдан Михайлин, который в 2014 году не поддерживал "евромайдан", рассказал РИА Новости, как российские штурмовики спасли ему жизнь. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-23T23:10:00+03:00
2025-06-24T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
донбасс
виктор янукович
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025006016_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2c463bc6943e445daba9f956f0759de.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный Богдан Михайлин, который в 2014 году не поддерживал "евромайдан", рассказал РИА Новости, как российские штурмовики спасли ему жизнь. "Не участвовал, и не поддерживал ("евромайдан" - ред.). Ехать на майдан - такое", - сказал Михайлин. До мобилизации мужчина работал строителем. По его словам, когда ему пришла повестка, он приехал в военкомат. Там ему сказали, что набирают людей для охраны железной дороги, и лучше попасть в это подразделение, чем в боевое, на что он согласился. В ВСУ его определили солдатом-стрелком в 27-ю отдельную реактивную артиллерийскую бригаду. "В 2024 году 12 мая мы уехали на Гуляйполе (город в Запорожской области - ред.), там блиндажи делали, укрепрайон. Не знаю, что получилось. Произошло сокращение и нас перекинули в ВСУ, с середины ноября. Сказали: "Поедете с нами, будете блиндажи строить хотя бы". Вот мы этим и занимались", - рассказал пленный. "Кумулятивный снаряд ударил в дверь, там такой был цементированный бункер. Заклинило дверь, так что нам пришлось мультитулом перерезать засов… Ваши как раз подошли и предложили сдаться. Ну мы сказали, что сдаемся. Спасибо, что так получилось. Спасибо им большое, что сберегли жизнь, жизнь мне и моим товарищам", - заключил Михайлин. В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве.
https://ria.ru/20250315/zhitelnitsa-2005169558.html
https://ria.ru/20250103/plen-1992387815.html
украина
запорожская область
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Украинский пленный Богдан Михайлин рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь
Украинский военнопленный Богдан Михайлин, бывший в 2014 году строителем и противником евромайдана, рассказал РИА Новости, как российские штурмовики спасли ему жизнь
2025-06-23T23:10
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025006016_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ac600187ba3ac4abedaf484f6243eb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, запорожская область, донбасс, виктор янукович, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Донбасс, Виктор Янукович, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинский пленный рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь

Российские штурмовики спасли жизнь украинского пленного Михайлина

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный Богдан Михайлин, который в 2014 году не поддерживал "евромайдан", рассказал РИА Новости, как российские штурмовики спасли ему жизнь.
"Не участвовал, и не поддерживал ("евромайдан" - ред.). Ехать на майдан - такое", - сказал Михайлин.
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Бабушку из Мартыновки Курской области, спасшую внука, нашли погибшей
15 марта, 11:26
До мобилизации мужчина работал строителем. По его словам, когда ему пришла повестка, он приехал в военкомат. Там ему сказали, что набирают людей для охраны железной дороги, и лучше попасть в это подразделение, чем в боевое, на что он согласился. В ВСУ его определили солдатом-стрелком в 27-ю отдельную реактивную артиллерийскую бригаду.
"В 2024 году 12 мая мы уехали на Гуляйполе (город в Запорожской области - ред.), там блиндажи делали, укрепрайон. Не знаю, что получилось. Произошло сокращение и нас перекинули в ВСУ, с середины ноября. Сказали: "Поедете с нами, будете блиндажи строить хотя бы". Вот мы этим и занимались", - рассказал пленный.
"Кумулятивный снаряд ударил в дверь, там такой был цементированный бункер. Заклинило дверь, так что нам пришлось мультитулом перерезать засов… Ваши как раз подошли и предложили сдаться. Ну мы сказали, что сдаемся. Спасибо, что так получилось. Спасибо им большое, что сберегли жизнь, жизнь мне и моим товарищам", - заключил Михайлин.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве.
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Украинский военнослужащий рассказал, как сдался в плен России
3 января, 11:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьДонбассВиктор ЯнуковичВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала