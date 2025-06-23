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Украинский пленный рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь

Украинский пленный рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь - РИА Новости, 24.06.2025

Украинский пленный рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь

Украинский военнопленный Богдан Михайлин, который в 2014 году не поддерживал "евромайдан", рассказал РИА Новости, как российские штурмовики спасли ему жизнь. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-23T23:10:00+03:00

2025-06-23T23:10:00+03:00

2025-06-24T09:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный Богдан Михайлин, который в 2014 году не поддерживал "евромайдан", рассказал РИА Новости, как российские штурмовики спасли ему жизнь. "Не участвовал, и не поддерживал ("евромайдан" - ред.). Ехать на майдан - такое", - сказал Михайлин. До мобилизации мужчина работал строителем. По его словам, когда ему пришла повестка, он приехал в военкомат. Там ему сказали, что набирают людей для охраны железной дороги, и лучше попасть в это подразделение, чем в боевое, на что он согласился. В ВСУ его определили солдатом-стрелком в 27-ю отдельную реактивную артиллерийскую бригаду. "В 2024 году 12 мая мы уехали на Гуляйполе (город в Запорожской области - ред.), там блиндажи делали, укрепрайон. Не знаю, что получилось. Произошло сокращение и нас перекинули в ВСУ, с середины ноября. Сказали: "Поедете с нами, будете блиндажи строить хотя бы". Вот мы этим и занимались", - рассказал пленный. "Кумулятивный снаряд ударил в дверь, там такой был цементированный бункер. Заклинило дверь, так что нам пришлось мультитулом перерезать засов… Ваши как раз подошли и предложили сдаться. Ну мы сказали, что сдаемся. Спасибо, что так получилось. Спасибо им большое, что сберегли жизнь, жизнь мне и моим товарищам", - заключил Михайлин. В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве.

https://ria.ru/20250315/zhitelnitsa-2005169558.html

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Украинский пленный Богдан Михайлин рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь Украинский военнопленный Богдан Михайлин, бывший в 2014 году строителем и противником евромайдана, рассказал РИА Новости, как российские штурмовики спасли ему жизнь 2025-06-23T23:10 true PT1M20S

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украина, запорожская область, донбасс, виктор янукович, вооруженные силы украины, безопасность