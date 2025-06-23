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Украинский пленный рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь
Украинский пленный рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь - РИА Новости, 24.06.2025
Украинский пленный рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь
Украинский военнопленный Богдан Михайлин, который в 2014 году не поддерживал "евромайдан", рассказал РИА Новости, как российские штурмовики спасли ему жизнь. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-23T23:10:00+03:00
2025-06-23T23:10:00+03:00
2025-06-24T09:12:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный Богдан Михайлин, который в 2014 году не поддерживал "евромайдан", рассказал РИА Новости, как российские штурмовики спасли ему жизнь. "Не участвовал, и не поддерживал ("евромайдан" - ред.). Ехать на майдан - такое", - сказал Михайлин. До мобилизации мужчина работал строителем. По его словам, когда ему пришла повестка, он приехал в военкомат. Там ему сказали, что набирают людей для охраны железной дороги, и лучше попасть в это подразделение, чем в боевое, на что он согласился. В ВСУ его определили солдатом-стрелком в 27-ю отдельную реактивную артиллерийскую бригаду. "В 2024 году 12 мая мы уехали на Гуляйполе (город в Запорожской области - ред.), там блиндажи делали, укрепрайон. Не знаю, что получилось. Произошло сокращение и нас перекинули в ВСУ, с середины ноября. Сказали: "Поедете с нами, будете блиндажи строить хотя бы". Вот мы этим и занимались", - рассказал пленный. "Кумулятивный снаряд ударил в дверь, там такой был цементированный бункер. Заклинило дверь, так что нам пришлось мультитулом перерезать засов… Ваши как раз подошли и предложили сдаться. Ну мы сказали, что сдаемся. Спасибо, что так получилось. Спасибо им большое, что сберегли жизнь, жизнь мне и моим товарищам", - заключил Михайлин. В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве.
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Украинский пленный Богдан Михайлин рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь
Украинский военнопленный Богдан Михайлин, бывший в 2014 году строителем и противником евромайдана, рассказал РИА Новости, как российские штурмовики спасли ему жизнь
2025-06-23T23:10
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украина, запорожская область, донбасс, виктор янукович, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Донбасс, Виктор Янукович, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинский пленный рассказал, как российские штурмовики спасли ему жизнь
Российские штурмовики спасли жизнь украинского пленного Михайлина