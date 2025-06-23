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Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было - РИА Новости, 23.06.2025
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12:18 23.06.2025 (обновлено: 12:25 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/plan-2024799544.html
Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было
Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было - РИА Новости, 23.06.2025
Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было
Детального информирования президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, заявил... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:18:00+03:00
2025-06-23T12:25:00+03:00
иран
в мире
россия
владимир путин
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
дональд трамп
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Детального информирования президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь никакого детального информирования не было. Вы знаете, что эта тема, сама тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами в ходе их последних разговоров. Со стороны России были, озвучивались определенные предложения. Но непосредственно детального информирования об этом не было", - сказал Песков журналистам.
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иран, в мире, россия, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, дональд трамп, удар сша по ядерным объектам в иране
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Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было

Песков: детального информирования Путина о планах США по ударам в Иране не было

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Детального информирования президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь никакого детального информирования не было. Вы знаете, что эта тема, сама тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами в ходе их последних разговоров. Со стороны России были, озвучивались определенные предложения. Но непосредственно детального информирования об этом не было", - сказал Песков журналистам.
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ИранВ миреРоссияВладимир ПутинВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДмитрий ПесковДональд ТрампУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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