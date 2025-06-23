https://ria.ru/20250623/plan-2024799544.html
Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было
Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было - РИА Новости, 23.06.2025
Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было
Детального информирования президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, заявил... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:18:00+03:00
2025-06-23T12:18:00+03:00
2025-06-23T12:25:00+03:00
иран
в мире
россия
владимир путин
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
дональд трамп
удар сша по ядерным объектам в иране
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Детального информирования президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь никакого детального информирования не было. Вы знаете, что эта тема, сама тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами в ходе их последних разговоров. Со стороны России были, озвучивались определенные предложения. Но непосредственно детального информирования об этом не было", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250623/tramp-2024731366.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, россия, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, дональд трамп, удар сша по ядерным объектам в иране
Иран, В мире, Россия, Владимир Путин, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Удар США по ядерным объектам в Иране
Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было
Песков: детального информирования Путина о планах США по ударам в Иране не было