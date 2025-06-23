https://ria.ru/20250623/plan-2024799544.html

Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было

Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было - РИА Новости, 23.06.2025

Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было

Детального информирования президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, заявил... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:18:00+03:00

2025-06-23T12:18:00+03:00

2025-06-23T12:25:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

дмитрий песков

дональд трамп

удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Детального информирования президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь никакого детального информирования не было. Вы знаете, что эта тема, сама тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами в ходе их последних разговоров. Со стороны России были, озвучивались определенные предложения. Но непосредственно детального информирования об этом не было", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250623/tramp-2024731366.html

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