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Глава МИД Ирана передаст Путину письмо от верховного лидера, пишет Reuters - РИА Новости, 23.06.2025
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11:27 23.06.2025 (обновлено: 11:41 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/pismo-2024781997.html
Глава МИД Ирана передаст Путину письмо от верховного лидера, пишет Reuters
Глава МИД Ирана передаст Путину письмо от верховного лидера, пишет Reuters - РИА Новости, 23.06.2025
Глава МИД Ирана передаст Путину письмо от верховного лидера, пишет Reuters
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен передать президенту России Владимиру Путину письмо от иранского верховного лидера Али Хаменеи с просьбой о... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:27:00+03:00
2025-06-23T11:41:00+03:00
в мире
иран
аббас аракчи
россия
сша
владимир путин
али хаменеи
магатэ
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен передать президенту России Владимиру Путину письмо от иранского верховного лидера Али Хаменеи с просьбой о поддержке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Ранее Аракчи прибыл в РФ для переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по исламской республике."Высокопоставленный источник заявил Рейтер, что глава иранского МИД Аббас Аракчи должен передать письмо от Хаменеи Путину с просьбой о поддержке с его стороны", - передает агентство.Как утверждается, иранские источники заявили агентству, что Тегеран пока "не впечатлен" российской поддержкой и хотел бы, чтобы Москва сделала больше. При этом собеседники агентства не стали дополнительно комментировать, какую именно поддержку хотел бы получить Иран.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/iran-2024746072.html
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в мире, иран, аббас аракчи, россия, сша, владимир путин, али хаменеи, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, Аббас Аракчи, Россия, США, Владимир Путин, Али Хаменеи, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Глава МИД Ирана передаст Путину письмо от верховного лидера, пишет Reuters

Reuters: Аракчи должен передать Путину письмо от Хаменеи с просьбой о поддержке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен передать президенту России Владимиру Путину письмо от иранского верховного лидера Али Хаменеи с просьбой о поддержке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее Аракчи прибыл в РФ для переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по исламской республике.
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"Высокопоставленный источник заявил Рейтер, что глава иранского МИД Аббас Аракчи должен передать письмо от Хаменеи Путину с просьбой о поддержке с его стороны", - передает агентство.
Как утверждается, иранские источники заявили агентству, что Тегеран пока "не впечатлен" российской поддержкой и хотел бы, чтобы Москва сделала больше. При этом собеседники агентства не стали дополнительно комментировать, какую именно поддержку хотел бы получить Иран.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
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По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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В миреИранАббас АракчиРоссияСШАВладимир ПутинАли ХаменеиМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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