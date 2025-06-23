https://ria.ru/20250623/peskov-2024880874.html
Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания, заявил Песков
Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания, заявил Песков
Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особенного внимания, учитывая ее болезненность как для РФ, так и для Сербии, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:34:00+03:00
2025-06-23T16:34:00+03:00
2025-06-23T16:55:00+03:00
украина
россия
сербия
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особенного внимания, учитывая ее болезненность как для РФ, так и для Сербии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. Комментируя сообщения СВР журналисту Life Александру Юнашеву, Песков отметил, что Россия обсуждала этот вопрос в ходе контактов с Сербией, и выразил надежду, что будут приняты меры."Тема, конечно, требует особого внимания, учитывая болезненность этой темы для нас, да и для самой Сербии", - добавил Песков
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024881955.html
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украина, россия, сербия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Россия, Сербия, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания, заявил Песков
Песков: тема передачи сербской амуниции Украине требует особого внимания