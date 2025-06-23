Рейтинг@Mail.ru
Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 23.06.2025 (обновлено: 16:55 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/peskov-2024880874.html
Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания, заявил Песков
Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания, заявил Песков
Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особенного внимания, учитывая ее болезненность как для РФ, так и для Сербии, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:34:00+03:00
2025-06-23T16:55:00+03:00
украина
россия
сербия
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особенного внимания, учитывая ее болезненность как для РФ, так и для Сербии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. Комментируя сообщения СВР журналисту Life Александру Юнашеву, Песков отметил, что Россия обсуждала этот вопрос в ходе контактов с Сербией, и выразил надежду, что будут приняты меры."Тема, конечно, требует особого внимания, учитывая болезненность этой темы для нас, да и для самой Сербии", - добавил Песков
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024881955.html
украина
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сербия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Россия, Сербия, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания, заявил Песков

Песков: тема передачи сербской амуниции Украине требует особого внимания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особенного внимания, учитывая ее болезненность как для РФ, так и для Сербии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. Комментируя сообщения СВР журналисту Life Александру Юнашеву, Песков отметил, что Россия обсуждала этот вопрос в ходе контактов с Сербией, и выразил надежду, что будут приняты меры.
"Тема, конечно, требует особого внимания, учитывая болезненность этой темы для нас, да и для самой Сербии", - добавил Песков
Московский кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся
Вчера, 16:40
 
УкраинаРоссияСербияДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала