https://ria.ru/20250623/peskov-2024880874.html

Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания, заявил Песков

Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025

Тема передачи сербской амуниции Украине требует внимания, заявил Песков

Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особенного внимания, учитывая ее болезненность как для РФ, так и для Сербии, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:34:00+03:00

2025-06-23T16:34:00+03:00

2025-06-23T16:55:00+03:00

украина

россия

сербия

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особенного внимания, учитывая ее болезненность как для РФ, так и для Сербии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. Комментируя сообщения СВР журналисту Life Александру Юнашеву, Песков отметил, что Россия обсуждала этот вопрос в ходе контактов с Сербией, и выразил надежду, что будут приняты меры."Тема, конечно, требует особого внимания, учитывая болезненность этой темы для нас, да и для самой Сербии", - добавил Песков

https://ria.ru/20250623/serbiya-2024881955.html

украина

россия

сербия

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украина, россия, сербия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире