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От диалога России и США зависит выход на урегулирование, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
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13:41 23.06.2025 (обновлено: 14:12 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/peskov-2024831581.html
От диалога России и США зависит выход на урегулирование, заявил Песков
От диалога России и США зависит выход на урегулирование, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
От диалога России и США зависит выход на урегулирование, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что от диалога РФ и США зависит возможность выхода на урегулирование по многим направлениям. РИА Новости, 23.06.2025
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что от диалога РФ и США зависит возможность выхода на урегулирование по многим направлениям.В интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину Песков сообщил, что для РФ имеют важное значение как стратегическое партнерство с Ираном, так и восстановление отношений с США."От нашего диалога с американцами также зависит, скажем так, возможность выхода на урегулирование по многим другим направлениям", - сказал Песков.ССША в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
От диалога России и США зависит выход на урегулирование, заявил Песков

Песков: от диалога РФ с США зависит урегулирование по многим направлениям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что от диалога РФ и США зависит возможность выхода на урегулирование по многим направлениям.
В интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину Песков сообщил, что для РФ имеют важное значение как стратегическое партнерство с Ираном, так и восстановление отношений с США.
"От нашего диалога с американцами также зависит, скажем так, возможность выхода на урегулирование по многим другим направлениям", - сказал Песков.
ССША в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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