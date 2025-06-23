https://ria.ru/20250623/peskov-2024822597.html

Россия настаивает на праве всех стран на мирный атом, заявил Песков

Россия настаивает на праве всех стран на мирный атом, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025

Россия настаивает на праве всех стран на мирный атом, заявил Песков

Россия настаивает на том, что все страны имеют право на развитие мирной атомной отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:11:00+03:00

2025-06-23T13:11:00+03:00

2025-06-23T13:13:00+03:00

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия настаивает на том, что все страны имеют право на развитие мирной атомной отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы считаем, что все страны имеют право на мирный атом, имеют право на эксплуатацию атомных электростанций, на создание отрасли мирной ядерной энергии, и настаиваем на этой позиции", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250622/iran-2024709748.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков