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Россия настаивает на праве всех стран на мирный атом, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
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13:11 23.06.2025 (обновлено: 13:13 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/peskov-2024822597.html
Россия настаивает на праве всех стран на мирный атом, заявил Песков
Россия настаивает на праве всех стран на мирный атом, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Россия настаивает на праве всех стран на мирный атом, заявил Песков
Россия настаивает на том, что все страны имеют право на развитие мирной атомной отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:11:00+03:00
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россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия настаивает на том, что все страны имеют право на развитие мирной атомной отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы считаем, что все страны имеют право на мирный атом, имеют право на эксплуатацию атомных электростанций, на создание отрасли мирной ядерной энергии, и настаиваем на этой позиции", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Россия настаивает на праве всех стран на мирный атом, заявил Песков

Песков: Россия настаивает на праве всех стран на развитие мирной атомной отрасли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия настаивает на том, что все страны имеют право на развитие мирной атомной отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что все страны имеют право на мирный атом, имеют право на эксплуатацию атомных электростанций, на создание отрасли мирной ядерной энергии, и настаиваем на этой позиции", - сказал Песков.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя
22 июня, 23:36
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
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