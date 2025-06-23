https://ria.ru/20250623/peskov-2024806230.html

Песков рассказал о каналах закрытой связи Путина и Трампа

Песков рассказал о каналах закрытой связи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.06.2025

Песков рассказал о каналах закрытой связи Путина и Трампа

Есть каналы закрытой связи, которые позволяют президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу связаться в любой момент, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:28:00+03:00

2025-06-23T12:28:00+03:00

2025-06-23T12:28:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Есть каналы закрытой связи, которые позволяют президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу связаться в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть каналы закрытой связи, которые позволяют им в любой момент дня и ночи созваниваться друг с другом. Это самый надежный и самый быстрый канал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа связь на уровне посланий.

https://ria.ru/20250623/putin-2024804432.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире