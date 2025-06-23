https://ria.ru/20250623/peskov-2024801365.html

Кремль: помощь Ирану от России будет зависеть от того, что нужно Тегерану

Кремль: помощь Ирану от России будет зависеть от того, что нужно Тегерану - РИА Новости, 23.06.2025

Кремль: помощь Ирану от России будет зависеть от того, что нужно Тегерану

Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025

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2025-06-23T12:26:00+03:00

россия

обострение отношений сша и ирана

дмитрий песков

иран

тегеран (город)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все зависит от того, что необходимо Ирану", - сказал Песков журналистам, говоря о помощи России Ирану.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

россия

иран

тегеран (город)

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2025

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россия, обострение отношений сша и ирана, дмитрий песков, иран, тегеран (город)