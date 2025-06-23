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Кремль: помощь Ирану от России будет зависеть от того, что нужно Тегерану - РИА Новости, 23.06.2025
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12:20 23.06.2025 (обновлено: 12:26 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/peskov-2024801365.html
Кремль: помощь Ирану от России будет зависеть от того, что нужно Тегерану
Кремль: помощь Ирану от России будет зависеть от того, что нужно Тегерану - РИА Новости, 23.06.2025
Кремль: помощь Ирану от России будет зависеть от того, что нужно Тегерану
Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:20:00+03:00
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россия
обострение отношений сша и ирана
дмитрий песков
иран
тегеран (город)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все зависит от того, что необходимо Ирану", - сказал Песков журналистам, говоря о помощи России Ирану.
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россия
иран
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россия, обострение отношений сша и ирана, дмитрий песков, иран, тегеран (город)
Россия, Обострение отношений США и Ирана, Дмитрий Песков, Иран, Тегеран (город)
Кремль: помощь Ирану от России будет зависеть от того, что нужно Тегерану

Песков: помощь Ирану от России будет зависеть от того, что нужно Тегерану

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все зависит от того, что необходимо Ирану", - сказал Песков журналистам, говоря о помощи России Ирану.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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