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США поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной, заявили в НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
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13:56 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/peregovory-2024835702.html
США поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной, заявили в НАТО
США поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной, заявили в НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
США поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной, заявили в НАТО
Вашингтон продолжает взаимодействие с Москвой и Киевом на самом высоком уровне, поддерживая прямые переговоры между сторонами конфликта, заявил постоянный... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:56:00+03:00
2025-06-23T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 23 июня - РИА Новости. Вашингтон продолжает взаимодействие с Москвой и Киевом на самом высоком уровне, поддерживая прямые переговоры между сторонами конфликта, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. "Мы взаимодействуем на высших уровнях и продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной", - отметил дипломат на онлайн-брифинге перед саммитом НАТО, отвечая на вопрос о добросовестности Москвы в переговорном процессе. По его словам, этому военному конфликту нет решения на поле боя, и необходима дипломатическая развязка. "Конструктивный, добросовестный диалог - это единственный путь к завершению этой войны. Как сказал президент США Дональд Трамп президенту РФ Владимиру Путину, мы ожидаем, что и Россия, и Украина сядут за стол переговоров с четкими условиями и готовностью к компромиссу", - подчеркнул Уитакер. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250621/gosdep-2024428790.html
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в мире, россия, украина, нато, сша
В мире, Россия, Украина, НАТО, США
США поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной, заявили в НАТО

Постпред Уитакер: США поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги России и США на фоне логотипа НАТО
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Флаги России и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июня - РИА Новости. Вашингтон продолжает взаимодействие с Москвой и Киевом на самом высоком уровне, поддерживая прямые переговоры между сторонами конфликта, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Мы взаимодействуем на высших уровнях и продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной", - отметил дипломат на онлайн-брифинге перед саммитом НАТО, отвечая на вопрос о добросовестности Москвы в переговорном процессе.
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По его словам, этому военному конфликту нет решения на поле боя, и необходима дипломатическая развязка. "Конструктивный, добросовестный диалог - это единственный путь к завершению этой войны. Как сказал президент США Дональд Трамп президенту РФ Владимиру Путину, мы ожидаем, что и Россия, и Украина сядут за стол переговоров с четкими условиями и готовностью к компромиссу", - подчеркнул Уитакер.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
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