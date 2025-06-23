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МИД Германии призвал Иран быть готовым к прямым переговорам с США - РИА Новости, 23.06.2025
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11:37 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/peregovory-2024784756.html
МИД Германии призвал Иран быть готовым к прямым переговорам с США
МИД Германии призвал Иран быть готовым к прямым переговорам с США - РИА Новости, 23.06.2025
МИД Германии призвал Иран быть готовым к прямым переговорам с США
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа готова вносить вклад в урегулирование конфликта между Ираном и Израилем, но Иран должен быть РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:37:00+03:00
2025-06-23T11:37:00+03:00
в мире
иран
израиль
европа
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа готова вносить вклад в урегулирование конфликта между Ираном и Израилем, но Иран должен быть готов к прямым переговорам с США. "От Ирана требуется быть готовым к прямым переговорам с США. Мы в формате "евротройки" внесем тот вклад, который возможен с нашей стороны", - заявил он перед началом в Брюсселе очередной встречи глав МИД стран Евросоюза. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. По его словам, у европейцев есть очень интенсивные контакты и связи со всеми сторонами, это будет иметь важное значение в том числе в течение этой недели. "США на прошлой неделе и сейчас также призвали нас оставаться в контакте и поддерживать диалог. Европа играет свою роль. Иран заявляет, что хочет вести переговоры только с Европой. И это хороший знак для нас, но мы говорим, что этого недостаточно, мы хотим, чтобы США были вовлечены в переговоры. И поэтому мы по-прежнему играем важную роль в дипломатии", - добавил он. Кроме того, глава МИД ФРГ считает, что "решимость и ясность со стороны Ирана" в том что касается переговоров должны возрасти. "Но я твердо убежден, что есть шанс положить конец этому кризису путем переговоров. И Европа сделает все возможное, чтобы это произошло", - сказал Вадефуль. На встрече глава МИД стран Евросоюза также будет обсуждаться ситуация в секторе Газа. "Гуманитарная ситуация остается неприемлемой. Это также является предметом наших переговоров с Израилем", - отметил немецкий министр. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250622/iran-2024700481.html
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в мире, иран, израиль, европа, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Европа, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МИД Германии призвал Иран быть готовым к прямым переговорам с США

Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал Иран быть готовым к прямым переговорам с США

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа готова вносить вклад в урегулирование конфликта между Ираном и Израилем, но Иран должен быть готов к прямым переговорам с США.
"От Ирана требуется быть готовым к прямым переговорам с США. Мы в формате "евротройки" внесем тот вклад, который возможен с нашей стороны", - заявил он перед началом в Брюсселе очередной встречи глав МИД стран Евросоюза. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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По его словам, у европейцев есть очень интенсивные контакты и связи со всеми сторонами, это будет иметь важное значение в том числе в течение этой недели. "США на прошлой неделе и сейчас также призвали нас оставаться в контакте и поддерживать диалог. Европа играет свою роль. Иран заявляет, что хочет вести переговоры только с Европой. И это хороший знак для нас, но мы говорим, что этого недостаточно, мы хотим, чтобы США были вовлечены в переговоры. И поэтому мы по-прежнему играем важную роль в дипломатии", - добавил он.
Кроме того, глава МИД ФРГ считает, что "решимость и ясность со стороны Ирана" в том что касается переговоров должны возрасти. "Но я твердо убежден, что есть шанс положить конец этому кризису путем переговоров. И Европа сделает все возможное, чтобы это произошло", - сказал Вадефуль.
На встрече глава МИД стран Евросоюза также будет обсуждаться ситуация в секторе Газа. "Гуманитарная ситуация остается неприемлемой. Это также является предметом наших переговоров с Израилем", - отметил немецкий министр.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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