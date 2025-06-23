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В Анкаре рассказали о предложении Турции провести переговоры США и Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
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11:26 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/peregovory-2024781504.html
В Анкаре рассказали о предложении Турции провести переговоры США и Ирана
В Анкаре рассказали о предложении Турции провести переговоры США и Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
В Анкаре рассказали о предложении Турции провести переговоры США и Ирана
Предложение турецкой стороны по проведению переговоров лидеров США и Ирана для деэскалации в регионе остаётся открытым, но пока нет конкретики по этой теме,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:26:00+03:00
2025-06-23T11:26:00+03:00
в мире
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АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Предложение турецкой стороны по проведению переговоров лидеров США и Ирана для деэскалации в регионе остаётся открытым, но пока нет конкретики по этой теме, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу главе иранского МИД Аббасу Аракчи о готовности в содействии техническим переговорам по вопросу иранской ядерной программы, в том числе встрече лидеров США и Ирана. Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган хотели устроить встречу представителей США и Ирана в Стамбуле на этой неделе, но она не состоялась, так как не получилось связаться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщал портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников и источник. "Инициатива о встрече лидеров (США и Ирана - ред.) была выражена господином президентом (Тайипом Эрдоганом - ред.) в ходе его последних переговоров и "телефонной дипломатии" с лидерами по ситуации вокруг Ирана. Господин президент является инициатором дипломатии для урегулирования конфликтов. Это предложение открыто, но пока речи о какой-либо конкретики не идёт", - заявил собеседник агентства. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай. Датская судоходная компания Maersk еще до атак временно приостановила заходы судов, находящихся под ее управлением, в порт города Хайфы на севере Израиля в связи с риском для их безопасности.
https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html
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в мире, иран, сша, турция, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Турция, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Анкаре рассказали о предложении Турции провести переговоры США и Ирана

Турция предложила провести переговоры лидеров США и Ирана для деэскалации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Предложение турецкой стороны по проведению переговоров лидеров США и Ирана для деэскалации в регионе остаётся открытым, но пока нет конкретики по этой теме, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу главе иранского МИД Аббасу Аракчи о готовности в содействии техническим переговорам по вопросу иранской ядерной программы, в том числе встрече лидеров США и Ирана. Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган хотели устроить встречу представителей США и Ирана в Стамбуле на этой неделе, но она не состоялась, так как не получилось связаться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщал портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников и источник.
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Вчера, 05:52
"Инициатива о встрече лидеров (США и Ирана - ред.) была выражена господином президентом (Тайипом Эрдоганом - ред.) в ходе его последних переговоров и "телефонной дипломатии" с лидерами по ситуации вокруг Ирана. Господин президент является инициатором дипломатии для урегулирования конфликтов. Это предложение открыто, но пока речи о какой-либо конкретики не идёт", - заявил собеседник агентства.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Датская судоходная компания Maersk еще до атак временно приостановила заходы судов, находящихся под ее управлением, в порт города Хайфы на севере Израиля в связи с риском для их безопасности.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В ЕС настроены на дипломатическое решение по Ирану, заявила Каллас
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В миреИранСШАТурцияВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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