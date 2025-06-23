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В Турции заявили, что не получали информации о переговорах России и Украины - РИА Новости, 23.06.2025
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11:21 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/peregovory-2024779878.html
В Турции заявили, что не получали информации о переговорах России и Украины
В Турции заявили, что не получали информации о переговорах России и Украины - РИА Новости, 23.06.2025
В Турции заявили, что не получали информации о переговорах России и Украины
Турецкая сторона пока не получала информации от сторон по очередному раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле, стороны сами определяют дату и место, заявил... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:21:00+03:00
2025-06-23T11:21:00+03:00
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АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Турецкая сторона пока не получала информации от сторон по очередному раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле, стороны сами определяют дату и место, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня. "Адресовать этот вопрос необходимо самим сторонам, они определяют дату и место. Мы пока не получали какой-то информации (от сторон-ред.), чтобы сообщить об этом вам. Обратитесь к ним (сторонам-ред.)", - сказал собеседник агентства. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
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в мире, россия, украина, стамбул
В мире, Россия, Украина, Стамбул
В Турции заявили, что не получали информации о переговорах России и Украины

Турция не получала информации по очередному раунду переговоров России и Украины

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлаги Украины и России
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / БелТА
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АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Турецкая сторона пока не получала информации от сторон по очередному раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле, стороны сами определяют дату и место, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня.
"Адресовать этот вопрос необходимо самим сторонам, они определяют дату и место. Мы пока не получали какой-то информации (от сторон-ред.), чтобы сообщить об этом вам. Обратитесь к ним (сторонам-ред.)", - сказал собеседник агентства.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной
21 июня, 20:54
 
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