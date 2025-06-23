Пашинян нападками на церковь выслуживается перед Западом, считает эксперт
Московян назвал арест Карапетяна попыткой Пашиняна выслужиться перед Западом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, нападая на Армянскую апостольскую церковь и арестовывая ее защитника в лице предпринимателя Самвела Карапетяна, пытается выслужиться перед западными странами, нанося вред самой Армении, поделился мнением с РИА Новости ливанский эксперт, специализирующийся на международной журналистике, дипломатии и ливано-армянских отношениях, Хамо Московян.
"Если увязывать арест Карапетяна с развязанной войной против Армянской апостольской Церкви, то здесь можно говорить о том, что это часть попыток Пашиняна выслужиться перед Западом. В качестве следующего шага он может предпринять какие-то действия в отношении российских войск, чтобы открыть путь для сил НАТО. А это будет означать конец Армении", - сказал Московян.
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна
19 июня, 11:13
Московян напомнил, что Армянская церковь на протяжении 1600 лет являлась символом народа, и без нее армяне как нация не выжили бы. "Сегодня есть опасения, что Армению попытаются превратить во вторую Украину, чтобы заставить Россию воевать на разных фронтах", - отметил Московян.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.