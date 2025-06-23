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Пашинян нападками на церковь выслуживается перед Западом, считает эксперт - РИА Новости, 25.06.2025
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20:43 23.06.2025 (обновлено: 18:45 25.06.2025)
https://ria.ru/20250623/pashinjan-2025433579.html
Пашинян нападками на церковь выслуживается перед Западом, считает эксперт
Пашинян нападками на церковь выслуживается перед Западом, считает эксперт - РИА Новости, 25.06.2025
Пашинян нападками на церковь выслуживается перед Западом, считает эксперт
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, нападая на Армянскую апостольскую церковь и арестовывая ее защитника в лице предпринимателя Самвела Карапетяна, пытается... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-23T20:43:00+03:00
2025-06-25T18:45:00+03:00
армения
россия
украина
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, нападая на Армянскую апостольскую церковь и арестовывая ее защитника в лице предпринимателя Самвела Карапетяна, пытается выслужиться перед западными странами, нанося вред самой Армении, поделился мнением с РИА Новости ливанский эксперт, специализирующийся на международной журналистике, дипломатии и ливано-армянских отношениях, Хамо Московян. "Если увязывать арест Карапетяна с развязанной войной против Армянской апостольской Церкви, то здесь можно говорить о том, что это часть попыток Пашиняна выслужиться перед Западом. В качестве следующего шага он может предпринять какие-то действия в отношении российских войск, чтобы открыть путь для сил НАТО. А это будет означать конец Армении", - сказал Московян. По словам эксперта, Карапетян является мостом между Россией и Арменией, особенно в экономической сфере. "Он никогда не вмешивался в политику, будучи бизнесменом, однако не смог молчать, видя действия Пашиняна против церкви, нарушающие конституцию, и открыто встал на ее защиту", - добавил он. Московян напомнил, что Армянская церковь на протяжении 1600 лет являлась символом народа, и без нее армяне как нация не выжили бы. "Сегодня есть опасения, что Армению попытаются превратить во вторую Украину, чтобы заставить Россию воевать на разных фронтах", - отметил Московян. Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html
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армения, россия, украина, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, нато, facebook, преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Украина, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, НАТО, Facebook, Преследование Карапетяна в Армении
Пашинян нападками на церковь выслуживается перед Западом, считает эксперт

Московян назвал арест Карапетяна попыткой Пашиняна выслужиться перед Западом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, нападая на Армянскую апостольскую церковь и арестовывая ее защитника в лице предпринимателя Самвела Карапетяна, пытается выслужиться перед западными странами, нанося вред самой Армении, поделился мнением с РИА Новости ливанский эксперт, специализирующийся на международной журналистике, дипломатии и ливано-армянских отношениях, Хамо Московян.
"Если увязывать арест Карапетяна с развязанной войной против Армянской апостольской Церкви, то здесь можно говорить о том, что это часть попыток Пашиняна выслужиться перед Западом. В качестве следующего шага он может предпринять какие-то действия в отношении российских войск, чтобы открыть путь для сил НАТО. А это будет означать конец Армении", - сказал Московян.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна
19 июня, 11:13
По словам эксперта, Карапетян является мостом между Россией и Арменией, особенно в экономической сфере. "Он никогда не вмешивался в политику, будучи бизнесменом, однако не смог молчать, видя действия Пашиняна против церкви, нарушающие конституцию, и открыто встал на ее защиту", - добавил он.
Московян напомнил, что Армянская церковь на протяжении 1600 лет являлась символом народа, и без нее армяне как нация не выжили бы. "Сегодня есть опасения, что Армению попытаются превратить во вторую Украину, чтобы заставить Россию воевать на разных фронтах", - отметил Московян.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Аргентине обвинили Пашиняна в атаке на основной для армян институт церкви
Вчера, 22:30
 
АрменияРоссияУкраинаСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьНАТОFacebookПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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