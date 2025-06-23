https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024931916.html

Парфенчиков: "Мы стараемся инвестировать в отдаленные территории"

Парфенчиков: "Мы стараемся инвестировать в отдаленные территории" - РИА Новости, 23.06.2025

Парфенчиков: "Мы стараемся инвестировать в отдаленные территории"

Особое внимание на ПМЭФ уделялось инвестициям в отдаленные территории республики, рассказал РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:44:00+03:00

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республика карелия

артур парфенчиков

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Особое внимание на ПМЭФ уделялось инвестициям в отдаленные территории республики, рассказал РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Есть районы удаленные и малонаселенные, где антропогенная нагрузка минимальна. В то же время есть вопросы, связанные с экономическим развитием удаленных территорий, потому что там не такой большой выбор каких-то экономических кейсов", – сказал Парфенчиков. Глава республики отметил, что на ПМЭФ особое внимание уделялось инвестициям в северные, восточные и западные территории Карелии. Ранее большинство инвестиций направлялось на густонаселенный юг. "За минувшие дни мы заключили соглашений на 13,5 миллиардов рублей. Все наши проекты связаны с традиционными для Карелии отраслями", – сказал Парфенчиков. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250617/ii-2023326065.html

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республика карелия, артур парфенчиков