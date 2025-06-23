Рейтинг@Mail.ru
Парфенчиков: "Мы стараемся инвестировать в отдаленные территории" - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
18:44 23.06.2025 (обновлено: 18:46 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024931916.html
Парфенчиков: "Мы стараемся инвестировать в отдаленные территории"
Парфенчиков: "Мы стараемся инвестировать в отдаленные территории" - РИА Новости, 23.06.2025
Парфенчиков: "Мы стараемся инвестировать в отдаленные территории"
Особое внимание на ПМЭФ уделялось инвестициям в отдаленные территории республики, рассказал РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:44:00+03:00
2025-06-23T18:46:00+03:00
республика карелия
артур парфенчиков
пмэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024404376_0:139:2954:1801_1920x0_80_0_0_6d9252d9499bb602be19d5e1016d8ab1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Особое внимание на ПМЭФ уделялось инвестициям в отдаленные территории республики, рассказал РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Есть районы удаленные и малонаселенные, где антропогенная нагрузка минимальна. В то же время есть вопросы, связанные с экономическим развитием удаленных территорий, потому что там не такой большой выбор каких-то экономических кейсов", – сказал Парфенчиков. Глава республики отметил, что на ПМЭФ особое внимание уделялось инвестициям в северные, восточные и западные территории Карелии. Ранее большинство инвестиций направлялось на густонаселенный юг. "За минувшие дни мы заключили соглашений на 13,5 миллиардов рублей. Все наши проекты связаны с традиционными для Карелии отраслями", – сказал Парфенчиков. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250617/ii-2023326065.html
https://ria.ru/20250619/kareliya-2023941811.html
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024404376_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_1224c4fbac9db4065002828503a5afdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия, артур парфенчиков
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, ПМЭФ-2025
Парфенчиков: "Мы стараемся инвестировать в отдаленные территории"

Глава Карелии Парфенчиков: "Мы стараемся инвестировать в отдаленные территории"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Особое внимание на ПМЭФ уделялось инвестициям в отдаленные территории республики, рассказал РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Карелии рассказали о применении нейросети для поиска людей
17 июня, 14:08
"Есть районы удаленные и малонаселенные, где антропогенная нагрузка минимальна. В то же время есть вопросы, связанные с экономическим развитием удаленных территорий, потому что там не такой большой выбор каких-то экономических кейсов", – сказал Парфенчиков.
Глава республики отметил, что на ПМЭФ особое внимание уделялось инвестициям в северные, восточные и западные территории Карелии. Ранее большинство инвестиций направлялось на густонаселенный юг.
"За минувшие дни мы заключили соглашений на 13,5 миллиардов рублей. Все наши проекты связаны с традиционными для Карелии отраслями", – сказал Парфенчиков.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Парламент Карелии расширил возможности использования маткапитала
19 июня, 15:43
 
ПМЭФ-2025Республика КарелияАртур Парфенчиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала