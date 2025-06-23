https://ria.ru/20250623/otnosheniya-2024905030.html
Белоусов отметил динамичное развитие связи России и Мали в области обороны
Белоусов отметил динамичное развитие связи России и Мали в области обороны - РИА Новости, 23.06.2025
Белоусов отметил динамичное развитие связи России и Мали в области обороны
Российско-малийские связи в области обороны динамично развиваются, об этом свидетельствуют регулярные встречи министров обороны двух стран, заявил в понедельник РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:43:00+03:00
2025-06-23T17:43:00+03:00
2025-06-23T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российско-малийские связи в области обороны динамично развиваются, об этом свидетельствуют регулярные встречи министров обороны двух стран, заявил в понедельник глава российского ведомства Андрей Белоусов. Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой. "Регулярный характер наших встреч свидетельствует о взаимной заинтересованности и о динамичном развитии российско-малийских связей в сфере обороны", – приводит слова Белоусова ведомство. Он отметил обоюдный настрой двух стран на укрепление всестороннего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической областях. "Приоритетная задача нашего партнерства – достижение практических результатов в повышении безопасности и суверенитета. Такой подход – залог любых успехов и побед", - добавил глава российского ведомства. В свою очередь Камара поблагодарил министра обороны и представителей российского военного ведомства за организацию встречи, гостеприимство и сердечный прием, подчеркнули в МО РФ.
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россия, андрей белоусов, мали
Россия, Андрей Белоусов, Мали
Белоусов отметил динамичное развитие связи России и Мали в области обороны
Белоусов: отношения России и Мали в области обороны динамично развиваются
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российско-малийские связи в области обороны динамично развиваются, об этом свидетельствуют регулярные встречи министров обороны двух стран, заявил в понедельник глава российского ведомства Андрей Белоусов.
Белоусов
провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой.
"Регулярный характер наших встреч свидетельствует о взаимной заинтересованности и о динамичном развитии российско-малийских связей в сфере обороны", – приводит слова Белоусова ведомство.
Он отметил обоюдный настрой двух стран на укрепление всестороннего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической областях.
"Приоритетная задача нашего партнерства – достижение практических результатов в повышении безопасности и суверенитета. Такой подход – залог любых успехов и побед", - добавил глава российского ведомства.
В свою очередь Камара поблагодарил министра обороны и представителей российского военного ведомства за организацию встречи, гостеприимство и сердечный прием, подчеркнули в МО РФ
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