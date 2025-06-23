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Свыше 160 мест отдыха у воды организовали в Московской области

Свыше 160 мест отдыха у воды организовали в Московской области - РИА Новости, 23.06.2025

Свыше 160 мест отдыха у воды организовали в Московской области

В Подмосковье организовали 164 места отдыха у воды в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:58:00+03:00

2025-06-23T15:58:00+03:00

2025-06-23T15:58:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Подмосковье организовали 164 места отдыха у воды в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Благоустройство пляжных зон отдыха и обеспечение безопасности отдыхающих обсудили на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов. "Сегодня мы говорим о пляжных зонах отдыха, о безопасности. Это, безусловно, важно. Сейчас, конечно, не та погода, но через пару недель мы увидим большой наплыв людей. На берегу водоема и в парках, особенно в летний сезон, в выходные дни, их всегда много. Организация мест отдыха у воды имеет свою специфику. Важно, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам. Очень прошу обращать внимание, в том числе глав, на все, что с этим связано. Песок на берегу, безопасное дно водоема, лежаки, кабинки для переодевания, баки для мусора, туалеты – это должно поддерживаться в чистоте и в функциональном состоянии на протяжении летнего сезона", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что представители малого бизнеса помогают Московской области обеспечить необходимые условия для отдыха и комфортного времяпрепровождения людей. В соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на данный момент в Подмосковье организовали 164 места отдыха у воды (115 муниципальных и 49 частных): 24 – в парках, 12 – на водохранилищах, 63 – на реках и 65 – на озерах и карьерах. С 15 мая их посетили 471 тысяча человек. В пресс-службе подчеркнули, что большой популярностью пользуются недавно благоустроенные территории – карьер "Волкуша" в Лыткарине, пляж на реке Коломенка, "Загоркое море" в Сергиевом Посаде, набережная реки Синичка в городском округе Красногорск, плотина на улице Пугачевская в Шаховской и озеро Южное в городском округе Черноголовка. "Среди самых посещаемых территорий – пляж “Волкуша” в Лыткарино, “Солнечный Берег” в Талдомском городском округе, “Люберецкий карьер” в Котельниках, а также Дубна и Лосино-Петровский (до 100 тысяч человек). Муниципалитеты от 100 до 200 тысяч жителей – Солнечногорск, Электросталь, Долгопрудный, Воскресенск. Более крупные – Дзержинский карьер, Балашиха (озеро Заря), “Живописная бухта” в Красногорске, “Пляж Рублево”, река Коломенка в Коломне", – рассказал зампред правительства региона – министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Он напомнил о требованиях обустройства и содержания мест отдыха у воды – это водолазное обследование и очистка дна, подсыпка песка на береговой полосе, ремонт и покраска пляжных элементов, туалеты, волейбольные площадки, которые обустраиваются на территориях, точки торговли и проката, обработка территорий и наличие контейнерных площадок, а также договоров на вывоз мусора. Хайкин отметил, что важно контролировать подъездные пути, указатели, также необходимо убирать мусор на пути следования к пляжам. С 16 по 20 июня в ходе объезда территорий сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору зафиксировали 202 дефекта, 112 из которых на сегодняшний день устранены, остальные – в работе. В зонах отдыха у воды расположено 63 пункта проката – это водные лыжи, лодки, катера, катамараны, байдарки и ватрушки, обустроено 114 волейбольных площадок, а также 148 объектов торговли напитками, едой и мороженым. ГУ МЧС России по Московской области попросило всех отдыхающих соблюдать правила безопасности на водоемах. В пресс-службе рассказали о том, что 14 июня в регионе состоялся первый САП-фестиваль, а 1 июля в Павшинской Пойме в Красногорске откроется площадка для пляжного волейбола "Пойма volley". В крупных территориях (Коломна, Талдом, Лыткарино, Электросталь, Сергиев Посад) пройдут тренировки со звездами по пляжному волейболу и футболу, йоге, фитнес-аэробике, а также организуют различные соревнования по плаванию, в том числе Кубок чемпионов "Swimcup Open Water". Ранее в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили о том, что более 6,1 тысячи пассажиров воспользовались водными маршрутами региона с момента запуска речной навигации. Маршруты доступны в Коломне, Лыткарине и Серпухове.

https://ria.ru/20250623/predprinimateli-2024867445.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев