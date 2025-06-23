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Мини-ракеты для "Панцирей" начали поступать в российские войска - РИА Новости, 23.06.2025
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07:03 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/oruzhie-2024737398.html
Мини-ракеты для "Панцирей" начали поступать в российские войска
Мини-ракеты для "Панцирей" начали поступать в российские войска - РИА Новости, 23.06.2025
Мини-ракеты для "Панцирей" начали поступать в российские войска
Мини-ракеты для зенитных комплексов "Панцирь" для перехвата в ближней зоне начали поступать в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:03:00+03:00
2025-06-23T07:03:00+03:00
безопасность
россия
кронштадт
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
"панцирь-с"
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мини-ракеты для зенитных комплексов "Панцирь" для перехвата в ближней зоне начали поступать в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" начал поставки новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов семейства "Панцирь". Партия мини-ракет в рамках государственного оборонного заказа отгружена Минобороны России", - говорится в сообщении. Малогабаритные боеприпасы предназначены для борьбы с разными целями в ближней зоне, в том числе с беспилотниками. В ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений, уточнили в госкорпорации. Контейнер с четырьмя ракетами ближнего перехвата устанавливается в стандартное посадочное место обычной ракеты комплекса "Панцирь". Перезарядка заранее подготовленными контейнерами занимает столько же времени, сколько и обычными боеприпасами. По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, новые мини-ракеты позволяют увеличить боекомплект "Панциря" до 48 боеприпасов. В результате комплекс может перехватывать большее число воздушных целей, например, беспилотников, отметил он. "Таким образом, противнику будет гораздо сложнее "разрядить" боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО", - отметил Оздоев. В зависимости от задач боевого дежурства, расчеты "Панцирей" могут устанавливать различные комбинации из малогабаритных и обычных ракет, повышая вариативность средств для поражения воздушных целей. Впервые мини-ракеты для "Панциря" были представлены на международной выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде. В России ракеты показали в том же году на выставке "Флот-2024" в Кронштадте.
https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html
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безопасность, россия, кронштадт, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), "панцирь-с"
Безопасность, Россия, Кронштадт, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), "Панцирь-С"
Мини-ракеты для "Панцирей" начали поступать в российские войска

Ростех: в российские войска начали поступать мини-ракеты для комплексов Панцирь

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мини-ракеты для зенитных комплексов "Панцирь" для перехвата в ближней зоне начали поступать в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" начал поставки новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов семейства "Панцирь". Партия мини-ракет в рамках государственного оборонного заказа отгружена Минобороны России", - говорится в сообщении.
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Малогабаритные боеприпасы предназначены для борьбы с разными целями в ближней зоне, в том числе с беспилотниками. В ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений, уточнили в госкорпорации.
Контейнер с четырьмя ракетами ближнего перехвата устанавливается в стандартное посадочное место обычной ракеты комплекса "Панцирь". Перезарядка заранее подготовленными контейнерами занимает столько же времени, сколько и обычными боеприпасами.
По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, новые мини-ракеты позволяют увеличить боекомплект "Панциря" до 48 боеприпасов. В результате комплекс может перехватывать большее число воздушных целей, например, беспилотников, отметил он.
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"Таким образом, противнику будет гораздо сложнее "разрядить" боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО", - отметил Оздоев.
В зависимости от задач боевого дежурства, расчеты "Панцирей" могут устанавливать различные комбинации из малогабаритных и обычных ракет, повышая вариативность средств для поражения воздушных целей.
Впервые мини-ракеты для "Панциря" были представлены на международной выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде. В России ракеты показали в том же году на выставке "Флот-2024" в Кронштадте.
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БезопасностьРоссияКронштадтРостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)"Панцирь-С"
 
 
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