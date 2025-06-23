https://ria.ru/20250623/oruzhie-2024737398.html
Мини-ракеты для "Панцирей" начали поступать в российские войска
Мини-ракеты для "Панцирей" начали поступать в российские войска - РИА Новости, 23.06.2025
Мини-ракеты для "Панцирей" начали поступать в российские войска
Мини-ракеты для зенитных комплексов "Панцирь" для перехвата в ближней зоне начали поступать в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:03:00+03:00
2025-06-23T07:03:00+03:00
2025-06-23T07:03:00+03:00
безопасность
россия
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ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
"панцирь-с"
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мини-ракеты для зенитных комплексов "Панцирь" для перехвата в ближней зоне начали поступать в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" начал поставки новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов семейства "Панцирь". Партия мини-ракет в рамках государственного оборонного заказа отгружена Минобороны России", - говорится в сообщении. Малогабаритные боеприпасы предназначены для борьбы с разными целями в ближней зоне, в том числе с беспилотниками. В ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений, уточнили в госкорпорации. Контейнер с четырьмя ракетами ближнего перехвата устанавливается в стандартное посадочное место обычной ракеты комплекса "Панцирь". Перезарядка заранее подготовленными контейнерами занимает столько же времени, сколько и обычными боеприпасами. По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, новые мини-ракеты позволяют увеличить боекомплект "Панциря" до 48 боеприпасов. В результате комплекс может перехватывать большее число воздушных целей, например, беспилотников, отметил он. "Таким образом, противнику будет гораздо сложнее "разрядить" боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО", - отметил Оздоев. В зависимости от задач боевого дежурства, расчеты "Панцирей" могут устанавливать различные комбинации из малогабаритных и обычных ракет, повышая вариативность средств для поражения воздушных целей. Впервые мини-ракеты для "Панциря" были представлены на международной выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде. В России ракеты показали в том же году на выставке "Флот-2024" в Кронштадте.
https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, кронштадт, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), "панцирь-с"
Безопасность, Россия, Кронштадт, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), "Панцирь-С"
Мини-ракеты для "Панцирей" начали поступать в российские войска
Ростех: в российские войска начали поступать мини-ракеты для комплексов Панцирь
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мини-ракеты для зенитных комплексов "Панцирь" для перехвата в ближней зоне начали поступать в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех
" начал поставки новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов семейства "Панцирь". Партия мини-ракет в рамках государственного оборонного заказа отгружена Минобороны России
", - говорится в сообщении.
Малогабаритные боеприпасы предназначены для борьбы с разными целями в ближней зоне, в том числе с беспилотниками. В ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений, уточнили в госкорпорации.
Контейнер с четырьмя ракетами ближнего перехвата устанавливается в стандартное посадочное место обычной ракеты комплекса "Панцирь". Перезарядка заранее подготовленными контейнерами занимает столько же времени, сколько и обычными боеприпасами.
По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, новые мини-ракеты позволяют увеличить боекомплект "Панциря" до 48 боеприпасов. В результате комплекс может перехватывать большее число воздушных целей, например, беспилотников, отметил он.
"Таким образом, противнику будет гораздо сложнее "разрядить" боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО", - отметил Оздоев.
В зависимости от задач боевого дежурства, расчеты "Панцирей" могут устанавливать различные комбинации из малогабаритных и обычных ракет, повышая вариативность средств для поражения воздушных целей.
Впервые мини-ракеты для "Панциря" были представлены на международной выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде. В России
ракеты показали в том же году на выставке "Флот-2024" в Кронштадте
.