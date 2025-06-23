https://ria.ru/20250623/oreshnik-2024852045.html
"Орешник" хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, заявил Путин
"Орешник" хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
"Орешник" хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:06:00+03:00
2025-06-23T15:06:00+03:00
2025-06-23T15:18:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях."Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
"Орешник" хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, заявил Путин
Путин заявил, что "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях