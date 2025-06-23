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"Орешник" хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
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15:06 23.06.2025 (обновлено: 15:18 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/oreshnik-2024852045.html
"Орешник" хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, заявил Путин
"Орешник" хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
"Орешник" хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях. РИА Новости, 23.06.2025
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владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях."Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.
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владимир путин
Владимир Путин
"Орешник" хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, заявил Путин

Путин заявил, что "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.
«
"Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
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Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
Владимир Путин
 
 
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