https://ria.ru/20250623/oreshnik-2024852045.html

"Орешник" хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, заявил Путин

"Орешник" хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025

"Орешник" хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:06:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях."Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин