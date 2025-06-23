https://ria.ru/20250623/oppozitsija-2024896500.html

Молдавия при нынешних властях утратила суверенитет, заявили в оппозиции

Молдавия при нынешних властях утратила суверенитет, заявили в оппозиции - РИА Новости, 23.06.2025

Молдавия при нынешних властях утратила суверенитет, заявили в оппозиции

Представители молдавской оппозиции на митинге в Кишиневе заявили, что Молдавия при руководстве Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС) утратила... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:26:00+03:00

2025-06-23T17:26:00+03:00

2025-06-23T17:26:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Представители молдавской оппозиции на митинге в Кишиневе заявили, что Молдавия при руководстве Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС) утратила суверенитет, граждане лишаются права быть хозяевами на своей земле, а решения, касающиеся будущего страны, принимаются вне её границ. В понедельник в Кишиневе состоялся совместный митинг оппозиционных сил — Партии социалистов (ПСРМ), Партии коммунистов (ПКРМ), партии "Будущее Молдовы" и движения "Сердце Молдовы". Акция, приуроченная к 35-летию подписания Декларации о суверенитете, прошла у здания парламента и, по предварительным оценкам организаторов, собрала около 10 тысяч участников из разных регионов страны. Протестующие выступали против внутренней и внешней политики правящей партии ПДС. Ранее президент Молдавии Майя Санду пригласила жителей страны принять участие в марше суверенитета, который пройдет вечером 23 июня. "Нельзя назвать Молдавию суверенной, когда граждане других стран - Румынии - являются президентом, премьером и спикером парламента", - заявил РИА Новости участвующий в митинге лидер Партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон. При этом, по словам политика, страна сможет восстановить независимость на парламентских выборах, которые намечены на 28 сентября. Додон связал также потерю республикой суверенитета с назначениями на должности выходцев из фонда Сороса. "Когда выходцы из фонда Сороса руководят Службой информации и безопасности и другими структурами, это значит, что мы наш суверенитет потеряли", - заявил политик. Он также обвинил Санду в лицемерии при праздновании Дня суверенитета Молдавии. "Пять лет она не вспоминала об этой дате, а теперь вдруг решила праздновать. При этом сама передала часть суверенитета Молдовы Брюсселю", — заявил Додон. В свою очередь бывший премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев на митинге в Кишиневе выразил обеспокоенность тем, что граждане лишаются права быть хозяевами на своей земле, а решения, касающиеся будущего страны, принимаются вне её границ. "На бумаге мы суверенны, говорят они (правящая партия "Действие и солидарность" – ред.). Юридически – да. Но фактически мы потеряли экономику, банковскую систему. Руководство Национального банка назначено из-за границы, и руководит им гражданка Румынии. Финансовая политика определяется за пределами страны. Курс молдавского лея, который бьёт по нашему карману и экономике, устанавливается не в Молдове, а за границей", — отметил Тарлев. Политик также выразил недовольство действиями властей, обвинив их в попытке раскола общества и подрыве основ государственности. "Жители Молдовы представляют собой многонациональное общество с более чем 700-летней историей. Нас пытаются разделить на своих и чужих, лишить права быть хозяевами на своей земле". Мы говорим "нет" диктатуре, унижению и ликвидации государства Молдова", — заявил политик. Он также обвинил партию власти в использовании силовых структур для подавления собственных граждан. "Служба безопасности, армия и другие структуры, которые мы содержим за свои налоги, превратились в орудие репрессий против нас самих", — заявил он. По его словам, молдавские власти взяли курс на жестокое подавление любого недовольства в стране. "Граждан Молдавии запугивают, ими манипулируют, их душат астрономическими штрафами", — подчеркнул Тарлев. В качестве примера он рассказал о пенсионерке с доходом 3000 леев (около 150 долларов), которую оштрафовали на 30 000 леев — сумму, превышающую ее годовую пенсию в десять раз. "Пожилая женщина перенесла инфаркт. Власти доводят людей до могилы административным произволом ", — возмутился лидер оппозиционной партии. Участвовавший в митинге депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Петр Бурдужа заявил, что правящая в Молдавии ПДС при содействии Запада загнала жителей страны в долговую яму и поставила их на колени. "За последние четыре года западные колонизаторы при помощи правительства ПДС поставили Молдавию и её граждан на колени. Нынешнее руководство страны ликвидировало молдавскую банковскую систему, разрушило энергетический сектор и погрузило государство в долговую яму", - сказал он журналистам. По словам депутата, в парламенте рассматриваются десятки законопроектов, способствующих дальнейшей приватизации и дерегулированию стратегических отраслей, в том числе в сферах газа, электроэнергии и налогообложения. "Они не остановятся. Их цель — окончательно разрушить Республику Молдова и её экономическое будущее. Все решения поступают из посольств или Брюсселя. Мы должны проснуться и спасти страну", — призвал Бурдужа. Ранее в понедельник лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что молдавский суверенитет за 35 лет своего существования превратился в разменную монету геополитических игр, страна все сильнее зависит от других государств, вязнет в долгах, перенимает чуждые ценности. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250619/sandu-2023767360.html

https://ria.ru/20250623/moldavija-2024773660.html

https://ria.ru/20250618/gosduma-2023718109.html

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Митинг оппозиционных молдавских партий у здания парламента в Кишиневе Сторонники оппозиционных молдавских партий проводят митинг у здания парламента в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие выступают против внутренней и внешней политики правящей партии "Действие и солидарность". 2025-06-23T17:26 true PT0M22S

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в мире, молдавия, кишинев, румыния, майя санду, игорь додон, василий тарлев, sputnik молдова, московский комсомолец