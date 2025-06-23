Эксперт оценил вероятность начала операции НАТО против Ирана
Ногради: НАТО не начнет операцию против Ирана даже при ударе по базе США
Флаг НАТО . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. НАТО не начнет военную операцию против Ирана даже в случае удара по военной базе США, поскольку речь идёт не о североатлантическом регионе, а о ближневосточном, где у альянса нет таких полномочий, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
"Думаю, что операция НАТО против Ирана исключена. В названии НАТО фигурирует "североатлантический", то есть для этого региона (Ближнего Востока - ред.) у него компетенций нет", - сказал Ногради агентству.
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Эксперт отметил, что НАТО "может начать атаку, если один из членов альянса станет объектом полноценного военного нападения". В регионе находится "невероятное количество американских военных баз" и около 40 тысяч американских военных, добавил он.
"Так что в случае удара по американцам об этом могла бы пойти речь, но, я все равно считаю, что вмешательство НАТО исключено, поскольку это не североатлантический регион", - подчеркнул аналитик.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.