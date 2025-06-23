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Московские школьники выиграли Международную географическую олимпиаду - РИА Новости, 23.06.2025
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16:48 23.06.2025 (обновлено: 17:14 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/olimpiada-2024883955.html
Московские школьники выиграли Международную географическую олимпиаду
Московские школьники выиграли Международную географическую олимпиаду - РИА Новости, 23.06.2025
Московские школьники выиграли Международную географическую олимпиаду
Московские школьники завоевали шесть наград на Открытой международной географической олимпиаде, сообщили в столичном департаменте образования. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:48:00+03:00
2025-06-23T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Московские школьники завоевали шесть наград на Открытой международной географической олимпиаде, сообщили в столичном департаменте образования. "Столичные школьники получили четыре золотые и две серебряные медали. Высокие результаты ребят на международных олимпиадах свидетельствуют о комплексной системе подготовки талантливых детей, которую обеспечивает московское образование", — рассказали в пресс-службе ведомства. Там отметили, что Географическая олимпиада открыла новый сезон международных интеллектуальных соревнований, в которых официально участвует сборная России. До конца года национальная команда выступит еще на семи состязаниях.Международная географическая олимпиада проходила впервые. Ее цель — популяризация географии, развитие географического мышления, аналитических и практических навыков среди школьников. Участники соревнований должны уметь работать с картами и данными дистанционного зондирования Земли, собирать и анализировать полученную информацию.
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Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Образование - Общество
Московские школьники выиграли Международную географическую олимпиаду

Московские школьники стали победителями Международной географической олимпиады

© Фото : Московское образование/TelegramМосковские школьники — победители первой Открытой международной географической олимпиады
Московские школьники — победители первой Открытой международной географической олимпиады - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Московское образование/Telegram
Московские школьники — победители первой Открытой международной географической олимпиады
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Московские школьники завоевали шесть наград на Открытой международной географической олимпиаде, сообщили в столичном департаменте образования.
«
"Столичные школьники получили четыре золотые и две серебряные медали. Высокие результаты ребят на международных олимпиадах свидетельствуют о комплексной системе подготовки талантливых детей, которую обеспечивает московское образование", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что Географическая олимпиада открыла новый сезон международных интеллектуальных соревнований, в которых официально участвует сборная России. До конца года национальная команда выступит еще на семи состязаниях.
Международная географическая олимпиада проходила впервые. Ее цель — популяризация географии, развитие географического мышления, аналитических и практических навыков среди школьников. Участники соревнований должны уметь работать с картами и данными дистанционного зондирования Земли, собирать и анализировать полученную информацию.
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