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Московские школьники выиграли Международную географическую олимпиаду

Московские школьники выиграли Международную географическую олимпиаду - РИА Новости, 23.06.2025

Московские школьники выиграли Международную географическую олимпиаду

Московские школьники завоевали шесть наград на Открытой международной географической олимпиаде, сообщили в столичном департаменте образования. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:48:00+03:00

2025-06-23T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Московские школьники завоевали шесть наград на Открытой международной географической олимпиаде, сообщили в столичном департаменте образования. "Столичные школьники получили четыре золотые и две серебряные медали. Высокие результаты ребят на международных олимпиадах свидетельствуют о комплексной системе подготовки талантливых детей, которую обеспечивает московское образование", — рассказали в пресс-службе ведомства. Там отметили, что Географическая олимпиада открыла новый сезон международных интеллектуальных соревнований, в которых официально участвует сборная России. До конца года национальная команда выступит еще на семи состязаниях.Международная географическая олимпиада проходила впервые. Ее цель — популяризация географии, развитие географического мышления, аналитических и практических навыков среди школьников. Участники соревнований должны уметь работать с картами и данными дистанционного зондирования Земли, собирать и анализировать полученную информацию.

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