https://ria.ru/20250623/ogranicheniya-2024938068.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.06.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Временные ограничения сняты на прием и выпуск воздушных судов в Калуге, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:24:00+03:00
2025-06-23T19:24:00+03:00
2025-06-23T19:30:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калуга
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Временные ограничения сняты на прием и выпуск воздушных судов в Калуге, сообщили в Росавиации."В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250617/telefon-2023356123.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги отменили