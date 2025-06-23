https://ria.ru/20250623/ogranicheniya-2024938068.html

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.06.2025

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения

Временные ограничения сняты на прием и выпуск воздушных судов в Калуге, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:24:00+03:00

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2025-06-23T19:30:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

калуга

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Временные ограничения сняты на прием и выпуск воздушных судов в Калуге, сообщили в Росавиации."В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250617/telefon-2023356123.html

калуга

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга