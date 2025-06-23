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В Белгородском приграничье за минувшие сутки ранены семь человек - РИА Новости, 23.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:37 23.06.2025 (обновлено: 07:45 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/obstrely-2024739279.html
В Белгородском приграничье за минувшие сутки ранены семь человек
В Белгородском приграничье за минувшие сутки ранены семь человек - РИА Новости, 23.06.2025
В Белгородском приграничье за минувшие сутки ранены семь человек
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что за минувший день 7 человек ранены в результате атак ВСУ в приграничье, 3 из них... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:37:00+03:00
2025-06-23T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что за минувший день 7 человек ранены в результате атак ВСУ в приграничье, 3 из них - работники скорой медицинской помощи."Атаки на наше приграничье Белгородской области продолжаются. К сожалению, есть раненые. Только за вчерашний день 7 человек было ранено, 3 из них — работники скорой медицинской помощи. С одной стороны, помогли оборудовать скорые помощи детекторами дронов, РЭБом. Зачастую они работают в условиях, когда их защищают "Орлан", "Барс", самооборона", - написал Гладков.Губернатор отметил, что существующие меры не обеспечивают стопроцентной гарантии защиты. В связи с этим принято решение начать оснащение автомобилей скорой помощи защитными "мангалами", аналогичными тем, что используются в сельскохозяйственной технике, для защиты от ударов дронов."Ищем всевозможные пути для того, чтобы защитить наших медиков. И эту работу будем продолжать и дальше. Понимаем, что от их работы зависит жизнь тех, кто остро нуждается в помощи: или заболел, или обострение хронической болезни, или получил серьезную травму, ранение в результате атак со стороны вооруженных сил Украины", - подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20250622/vsu-2024689031.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородском приграничье за минувшие сутки ранены семь человек

В Белгородской области за сутки ранены семь человек, в том числе трое медиков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник медицинской службы
Сотрудник медицинской службы - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что за минувший день 7 человек ранены в результате атак ВСУ в приграничье, 3 из них - работники скорой медицинской помощи.
"Атаки на наше приграничье Белгородской области продолжаются. К сожалению, есть раненые. Только за вчерашний день 7 человек было ранено, 3 из них — работники скорой медицинской помощи. С одной стороны, помогли оборудовать скорые помощи детекторами дронов, РЭБом. Зачастую они работают в условиях, когда их защищают "Орлан", "Барс", самооборона", - написал Гладков.
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Вчера, 19:41
Губернатор отметил, что существующие меры не обеспечивают стопроцентной гарантии защиты. В связи с этим принято решение начать оснащение автомобилей скорой помощи защитными "мангалами", аналогичными тем, что используются в сельскохозяйственной технике, для защиты от ударов дронов.
"Ищем всевозможные пути для того, чтобы защитить наших медиков. И эту работу будем продолжать и дальше. Понимаем, что от их работы зависит жизнь тех, кто остро нуждается в помощи: или заболел, или обострение хронической болезни, или получил серьезную травму, ранение в результате атак со стороны вооруженных сил Украины", - подчеркнул глава области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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