https://ria.ru/20250623/obstrely-2024739279.html

В Белгородском приграничье за минувшие сутки ранены семь человек

В Белгородском приграничье за минувшие сутки ранены семь человек - РИА Новости, 23.06.2025

В Белгородском приграничье за минувшие сутки ранены семь человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что за минувший день 7 человек ранены в результате атак ВСУ в приграничье, 3 из них... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T07:37:00+03:00

2025-06-23T07:37:00+03:00

2025-06-23T07:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что за минувший день 7 человек ранены в результате атак ВСУ в приграничье, 3 из них - работники скорой медицинской помощи."Атаки на наше приграничье Белгородской области продолжаются. К сожалению, есть раненые. Только за вчерашний день 7 человек было ранено, 3 из них — работники скорой медицинской помощи. С одной стороны, помогли оборудовать скорые помощи детекторами дронов, РЭБом. Зачастую они работают в условиях, когда их защищают "Орлан", "Барс", самооборона", - написал Гладков.Губернатор отметил, что существующие меры не обеспечивают стопроцентной гарантии защиты. В связи с этим принято решение начать оснащение автомобилей скорой помощи защитными "мангалами", аналогичными тем, что используются в сельскохозяйственной технике, для защиты от ударов дронов."Ищем всевозможные пути для того, чтобы защитить наших медиков. И эту работу будем продолжать и дальше. Понимаем, что от их работы зависит жизнь тех, кто остро нуждается в помощи: или заболел, или обострение хронической болезни, или получил серьезную травму, ранение в результате атак со стороны вооруженных сил Украины", - подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20250622/vsu-2024689031.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область