В Белгородском приграничье за минувшие сутки ранены семь человек
В Белгородской области за сутки ранены семь человек, в том числе трое медиков
Сотрудник медицинской службы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что за минувший день 7 человек ранены в результате атак ВСУ в приграничье, 3 из них - работники скорой медицинской помощи.
"Атаки на наше приграничье Белгородской области продолжаются. К сожалению, есть раненые. Только за вчерашний день 7 человек было ранено, 3 из них — работники скорой медицинской помощи. С одной стороны, помогли оборудовать скорые помощи детекторами дронов, РЭБом. Зачастую они работают в условиях, когда их защищают "Орлан", "Барс", самооборона", - написал Гладков.
Губернатор отметил, что существующие меры не обеспечивают стопроцентной гарантии защиты. В связи с этим принято решение начать оснащение автомобилей скорой помощи защитными "мангалами", аналогичными тем, что используются в сельскохозяйственной технике, для защиты от ударов дронов.
"Ищем всевозможные пути для того, чтобы защитить наших медиков. И эту работу будем продолжать и дальше. Понимаем, что от их работы зависит жизнь тех, кто остро нуждается в помощи: или заболел, или обострение хронической болезни, или получил серьезную травму, ранение в результате атак со стороны вооруженных сил Украины", - подчеркнул глава области.
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22 июня 2022, 17:18