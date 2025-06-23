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Минобороны Израиля подтвердило атаку на тюрьму "Эвин" в Тегеране

Минобороны Израиля подтвердило атаку на тюрьму "Эвин" в Тегеране - РИА Новости, 23.06.2025

Минобороны Израиля подтвердило атаку на тюрьму "Эвин" в Тегеране

ВВС Израиля в понедельник атаковали ряд правительственных объектов в Тегеране, включая тюрьму "Эвин" для политических заключенных, штабы Корпуса стражей... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:12:00+03:00

2025-06-23T13:12:00+03:00

2025-06-23T13:14:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. ВВС Израиля в понедельник атаковали ряд правительственных объектов в Тегеране, включая тюрьму "Эвин" для политических заключенных, штабы Корпуса стражей исламской революции и часы, установленные на площади Палестины, на которых велся отсчет времени до уничтожения еврейского государства, сообщило министерство обороны Израиля."В соответствии с директивами премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, Армия обороны Израиля в настоящее время атакует с беспрецедентной силой цели режима и правительственные репрессивные органы в самом сердце Тегерана, включая штаб-квартиру (народного ополчения - ред.) "Басидж", тюрьму "Эвин" для политических заключенных и противников режима, часы "уничтожения Израиля" на площади Палестины, штабы внутренней безопасности КСИР, штаб по идеологии и другие объекты режима", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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Удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране Израиль нанес удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране, он подорван, утверждает иранское ТВ. 2025-06-23T13:12 true PT0M06S

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, тегеран (город), биньямин нетаньяху, исраэль кац, палестина, корпус стражей исламской революции, удар сша по ядерным объектам в иране