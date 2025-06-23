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Минобороны Израиля подтвердило атаку на тюрьму "Эвин" в Тегеране
Минобороны Израиля подтвердило атаку на тюрьму "Эвин" в Тегеране - РИА Новости, 23.06.2025
Минобороны Израиля подтвердило атаку на тюрьму "Эвин" в Тегеране
ВВС Израиля в понедельник атаковали ряд правительственных объектов в Тегеране, включая тюрьму "Эвин" для политических заключенных, штабы Корпуса стражей... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:12:00+03:00
2025-06-23T13:12:00+03:00
2025-06-23T13:14:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. ВВС Израиля в понедельник атаковали ряд правительственных объектов в Тегеране, включая тюрьму "Эвин" для политических заключенных, штабы Корпуса стражей исламской революции и часы, установленные на площади Палестины, на которых велся отсчет времени до уничтожения еврейского государства, сообщило министерство обороны Израиля."В соответствии с директивами премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, Армия обороны Израиля в настоящее время атакует с беспрецедентной силой цели режима и правительственные репрессивные органы в самом сердце Тегерана, включая штаб-квартиру (народного ополчения - ред.) "Басидж", тюрьму "Эвин" для политических заключенных и противников режима, часы "уничтожения Израиля" на площади Палестины, штабы внутренней безопасности КСИР, штаб по идеологии и другие объекты режима", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране
Израиль нанес удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране, он подорван, утверждает иранское ТВ.
2025-06-23T13:12
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, тегеран (город), биньямин нетаньяху, исраэль кац, палестина, корпус стражей исламской революции, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Тегеран (город), Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, Палестина, Корпус стражей исламской революции, Удар США по ядерным объектам в Иране
Минобороны Израиля подтвердило атаку на тюрьму "Эвин" в Тегеране
Минобороны Израиля: ЦАХАЛ атаковала тюрьму "Эвин" и штабы КСИР в Тегеране