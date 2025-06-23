https://ria.ru/20250623/novgorod-2024796054.html

Финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде

Финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде - РИА Новости, 23.06.2025

Финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде

Финал чемпионата высоких технологий пройдет с 17 по 21 сентября в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба федерального оператора проекта – Института развития... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:00:00+03:00

2025-06-23T14:00:00+03:00

2025-06-23T14:00:00+03:00

общество

россия

великий новгород

чемпионат «профессионалы»

новгородская область

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Финал чемпионата высоких технологий пройдет с 17 по 21 сентября в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба федерального оператора проекта – Института развития профессионального образования. Участниками финала станут представители разных регионов России и дружественных стран: студенты колледжей и техникумов, школьники старше 14 лет и молодые специалисты. Мероприятия чемпионата включают не только соревновательную, но и деловую программу, а также серию профориентационных мероприятий для школьников. Соревнования будут организованы по 15 инновационным компетенциям. В 2025 году они посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат высоких технологий проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250620/kaluga-2024217353.html

https://ria.ru/20250623/tekhnologii-2024779023.html

россия

великий новгород

новгородская область

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общество, россия, великий новгород, чемпионат «профессионалы», новгородская область