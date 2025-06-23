Рейтинг@Mail.ru
Финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/novgorod-2024796054.html
Финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде
Финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде - РИА Новости, 23.06.2025
Финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде
Финал чемпионата высоких технологий пройдет с 17 по 21 сентября в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба федерального оператора проекта – Института развития... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:00:00+03:00
2025-06-23T14:00:00+03:00
общество
россия
великий новгород
чемпионат «профессионалы»
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024795059_0:27:2400:1377_1920x0_80_0_0_d94089c8e73ef3a086ef9e3180ce99e4.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Финал чемпионата высоких технологий пройдет с 17 по 21 сентября в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба федерального оператора проекта – Института развития профессионального образования. Участниками финала станут представители разных регионов России и дружественных стран: студенты колледжей и техникумов, школьники старше 14 лет и молодые специалисты. Мероприятия чемпионата включают не только соревновательную, но и деловую программу, а также серию профориентационных мероприятий для школьников. Соревнования будут организованы по 15 инновационным компетенциям. В 2025 году они посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат высоких технологий проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250620/kaluga-2024217353.html
https://ria.ru/20250623/tekhnologii-2024779023.html
россия
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024795059_123:0:2256:1600_1920x0_80_0_0_6b172c3891dca37fcd46cf42ac566e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, великий новгород, чемпионат «профессионалы», новгородская область
Общество, Россия, Великий Новгород, Чемпионат «Профессионалы», Новгородская область
Финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде

Великий Новгород примет финал чемпионата высоких технологий с 17 по 21 сентября

© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образованияУчастники Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде
Участники Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования
Участники Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Финал чемпионата высоких технологий пройдет с 17 по 21 сентября в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба федерального оператора проекта – Института развития профессионального образования.
Участниками финала станут представители разных регионов России и дружественных стран: студенты колледжей и техникумов, школьники старше 14 лет и молодые специалисты. Мероприятия чемпионата включают не только соревновательную, но и деловую программу, а также серию профориентационных мероприятий для школьников.
Форум СПО пройдет в рамках финала чемпионата Профессионалы в Калуге - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Форум СПО пройдет в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Калуге
20 июня, 14:03
Соревнования будут организованы по 15 инновационным компетенциям. В 2025 году они посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Чемпионат высоких технологий проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Мастерская инноваций пройдет перед финалом чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Мастерская инноваций" пройдет перед финалом чемпионата высоких технологий
Вчера, 11:16
 
ОбществоРоссияВеликий НовгородЧемпионат «Профессионалы»Новгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала