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Нетаньяху назвал число пострадавших от иранских атак - РИА Новости, 23.06.2025
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18:15 23.06.2025 (обновлено: 19:14 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/netanyakhu-2024922060.html
Нетаньяху назвал число пострадавших от иранских атак
Нетаньяху назвал число пострадавших от иранских атак - РИА Новости, 23.06.2025
Нетаньяху назвал число пострадавших от иранских атак
Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса. РИА Новости, 23.06.2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса.В общей сложности в результате ракетных атак погибли 25 человек, а число пострадавших превысило 1360 человек, большинство из которых получили легкие ранения.
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5
4.7
96
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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль
Нетаньяху назвал число пострадавших от иранских атак

Нетаньяху: число пострадавших от атак Ирана возросло до 1361 человека

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса.
В общей сложности в результате ракетных атак погибли 25 человек, а число пострадавших превысило 1360 человек, большинство из которых получили легкие ранения.
 
В миреИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраиль
 
 
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