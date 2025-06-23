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Нетаньяху назвал число пострадавших от иранских атак

Нетаньяху назвал число пострадавших от иранских атак - РИА Новости, 23.06.2025

Нетаньяху назвал число пострадавших от иранских атак

Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:15:00+03:00

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в мире

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса.В общей сложности в результате ракетных атак погибли 25 человек, а число пострадавших превысило 1360 человек, большинство из которых получили легкие ранения.

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2025

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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль