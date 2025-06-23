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Нетаньяху назвал число пострадавших от иранских атак
Нетаньяху назвал число пострадавших от иранских атак - РИА Новости, 23.06.2025
Нетаньяху назвал число пострадавших от иранских атак
Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:15:00+03:00
2025-06-23T18:15:00+03:00
2025-06-23T19:14:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса.В общей сложности в результате ракетных атак погибли 25 человек, а число пострадавших превысило 1360 человек, большинство из которых получили легкие ранения.
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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль
Нетаньяху назвал число пострадавших от иранских атак
Нетаньяху: число пострадавших от атак Ирана возросло до 1361 человека