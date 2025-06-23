https://ria.ru/20250623/netanjahu-2024762798.html

Израиль может потребовать отказа Ирана от обогащенного урана, пишут СМИ

Израиль может потребовать отказа Ирана от обогащенного урана, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2025

Израиль может потребовать отказа Ирана от обогащенного урана, пишут СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может потребовать отказа Ирана от высокообогащенного урана для его хранения в другой стране в случае возобновления... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:23:00+03:00

2025-06-23T10:23:00+03:00

2025-06-23T10:23:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может потребовать отказа Ирана от высокообогащенного урана для его хранения в другой стране в случае возобновления переговоров по мирной иранской ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника. "Один израильский чиновник заявил, что если Тегеран и Вашингтон возобновят переговоры по поводу возможности позволить Ирану иметь мирную программу атомной энергии, Нетаньяху может настоять на том, чтобы Тегеран передал весь высокообогащенный уран для транспортировки и хранения за пределами страны", - пишет издание. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250623/proliv-2024755286.html

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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