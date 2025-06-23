https://ria.ru/20250623/nauka-2024132933.html

Ученые нашли способ борьбы с детским слюнотечением

Ученые нашли способ борьбы с детским слюнотечением - РИА Новости, 23.06.2025

Ученые нашли способ борьбы с детским слюнотечением

Улучшить качество жизни детей с хроническим слюнотечением и снизить риск осложнений работы дыхательной системы позволяет новый подход, предложенный учеными СГМУ РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:00:00+03:00

2025-06-23T09:00:00+03:00

2025-06-23T09:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

саратов

саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Улучшить качество жизни детей с хроническим слюнотечением и снизить риск осложнений работы дыхательной системы позволяет новый подход, предложенный учеными СГМУ совместно с другими российскими исследователями. Результаты опубликованы в "Журнале неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова".Хроническое избыточное слюноотделение (сиалорея) — не просто эстетическая проблема, а серьезное медицинское состояние, способное привести к опасным осложнениям. Оно часто сопровождает неврологические и генетические патологии у детей, осложняя уход за ребенком и его социализацию.Как рассказали ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского (СГМУ), клинически значимая сиалорея встречается у 0,6 процентов детей, а среди пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП) этот показатель достигает 33–58 процентов. У детей с тяжелыми двигательными нарушениями, которые вынуждены много времени проводить в положении лежа, избыточное слюнотечение увеличивает риск дыхательных расстройств и пневмонии, затяжной рвоты.По словам специалистов вуза, поиск безопасных методов коррекции этого состояния остается важной задачей современной медицины. Наиболее эффективным и распространенным подходом на сегодняшний день считается ботулинотерапия. Это процедура, при которой в мышцы вводят аботулотоксин типа А — препарат на основе белкового нейротоксина.Ученые СГМУ в составе научной группы провели исследование, в ходе которого оценили эффективность и безопасность инъекций абоботулотоксина типа А для коррекции сиалореи. В результате исследователям удалось определить оптимальные дозировки препарата для разных групп слюнных желез, а также рекомендованные интервалы между процедурами."Ботулинотерапия снижает необходимость постоянного использования полотенец и носовых платков, а также уменьшает риск осложнений, связанных с аспирацией слюны", — рассказала травматолог-ортопед Клинического центра СГМУ Татьяна Затравкина.Практическая значимость работы заключается не только в улучшении качества жизни пациентов, но и в снижении нагрузки на медицинские учреждения. Дети с тяжелыми формами сиалореи часто нуждаются в длительной госпитализации из-за таких осложнений, как пневмония и дыхательная недостаточность. Новый метод терапии может помочь сократить число таких случаев.Ранее исследования использования ботулинотерапия уже проводились, однако ученые СГМУ в составе научной группы впервые в России выполнили масштабный анализ эффективности инъекций абоботулотоксина типа А у детей с сиалореей различного происхождения.Специалисты осуществляли инъекции в ходе исследования под контролем ультразвукового датчика, что позволило увеличить их точность, а также снизить риск травмы окружающих структур, в частности крупных сосудов. При оценке результатов применялись специализированные шкалы.На данном этапе перед учеными стоит задача дальнейшего усовершенствования методик инъекций, а также популяризации этого метода лечения среди детских медицинских специалистов.

https://ria.ru/20250421/nauka-2011812776.html

https://ria.ru/20250513/nauka-2016536192.html

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наука, университетская наука, саратов, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), российские инновации, качество жизни, россия, медицина, здоровье - общество, дети