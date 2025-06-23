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Страны НАТО могут повысить свои инвестиции в оборону - РИА Новости, 23.06.2025
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16:28 23.06.2025 (обновлено: 16:37 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/nato-2024878960.html
Страны НАТО могут повысить свои инвестиции в оборону
Страны НАТО могут повысить свои инвестиции в оборону - РИА Новости, 23.06.2025
Страны НАТО могут повысить свои инвестиции в оборону
НАТО в 2029 году пересмотрит свои цели по инвестициям в оборону на уровне 5% ВВП и, возможно, повысит их, заявил генсек организации Марк Рютте накануне саммита... РИА Новости, 23.06.2025
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нато
марк рютте
гаага
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. НАТО в 2029 году пересмотрит свои цели по инвестициям в оборону на уровне 5% ВВП и, возможно, повысит их, заявил генсек организации Марк Рютте накануне саммита альянса в Гааге."Эти цели в размере 5% ВВП будут контролироваться, ежегодными отчетами, а в 2029 году мы подведем итоги с учетом геополитической ситуации и, возможно, даже потребуется увеличение", - сказал он.Ранее Рютте анонсировал, что саммит НАТО в Гааге согласует новый план по инвестициям в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов
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нато, марк рютте, гаага, в мире
НАТО, Марк Рютте, Гаага, В мире
Страны НАТО могут повысить свои инвестиции в оборону

Страны НАТО могут пересмотреть свои инвестиции в оборону на уровне 5% ВВП

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. НАТО в 2029 году пересмотрит свои цели по инвестициям в оборону на уровне 5% ВВП и, возможно, повысит их, заявил генсек организации Марк Рютте накануне саммита альянса в Гааге.
"Эти цели в размере 5% ВВП будут контролироваться, ежегодными отчетами, а в 2029 году мы подведем итоги с учетом геополитической ситуации и, возможно, даже потребуется увеличение", - сказал он.
Ранее Рютте анонсировал, что саммит НАТО в Гааге согласует новый план по инвестициям в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов
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