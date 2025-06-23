https://ria.ru/20250623/nato-2024878960.html

Страны НАТО могут повысить свои инвестиции в оборону

Страны НАТО могут повысить свои инвестиции в оборону - РИА Новости, 23.06.2025

Страны НАТО могут повысить свои инвестиции в оборону

НАТО в 2029 году пересмотрит свои цели по инвестициям в оборону на уровне 5% ВВП и, возможно, повысит их, заявил генсек организации Марк Рютте накануне саммита... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:28:00+03:00

2025-06-23T16:28:00+03:00

2025-06-23T16:37:00+03:00

нато

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. НАТО в 2029 году пересмотрит свои цели по инвестициям в оборону на уровне 5% ВВП и, возможно, повысит их, заявил генсек организации Марк Рютте накануне саммита альянса в Гааге."Эти цели в размере 5% ВВП будут контролироваться, ежегодными отчетами, а в 2029 году мы подведем итоги с учетом геополитической ситуации и, возможно, даже потребуется увеличение", - сказал он.Ранее Рютте анонсировал, что саммит НАТО в Гааге согласует новый план по инвестициям в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов

https://ria.ru/20250623/tramp-2024866363.html

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нато, марк рютте, гаага, в мире