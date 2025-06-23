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Постпред США в НАТО назвал Россию причиной роста оборонных расходов альянса - РИА Новости, 23.06.2025
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14:03 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/nato-2024837383.html
Постпред США в НАТО назвал Россию причиной роста оборонных расходов альянса
Постпред США в НАТО назвал Россию причиной роста оборонных расходов альянса - РИА Новости, 23.06.2025
Постпред США в НАТО назвал Россию причиной роста оборонных расходов альянса
Соединенные Штаты настаивают на повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП из-за якобы долгосрочной угрозы со стороны России, заявил постоянный... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:03:00+03:00
2025-06-23T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты настаивают на повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП из-за якобы долгосрочной угрозы со стороны России, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер на онлайн-брифинге перед саммитом НАТО. Очередной саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. "Причина, по которой мы так сосредоточены на увеличении оборонных инвестиций до 5%, - это Россия и та долгосрочная угроза, которую она представляет для безопасности НАТО", - отметил он, отвечая на вопрос о возможном включении РФ в число главных угроз в итоговом коммюнике саммита. По словам Уитакера, переговоры о формулировках документа еще продолжаются, однако он выразил уверенность, что коммюнике будет "прямолинейным, отразит текущую оценку угроз и подтвердит необходимость коллективной и индивидуальной обороны союзников". Десятки демонстраций проходят в Гааге в преддверии саммита. В воскресенье, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек вышли на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы!", "Остановим НАТО вместе!". Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250623/nato-2024774523.html
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в мире, россия, гаага, москва, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Гаага, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Постпред США в НАТО назвал Россию причиной роста оборонных расходов альянса

Уитакер: США настаивают на повышении оборонных расходов НАТО до 5% ВВП из-за РФ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты настаивают на повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП из-за якобы долгосрочной угрозы со стороны России, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер на онлайн-брифинге перед саммитом НАТО.
Очередной саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Военные союзы вроде НАТО создают угрозы в мире, заявили в Нидерландах
Вчера, 10:58
"Причина, по которой мы так сосредоточены на увеличении оборонных инвестиций до 5%, - это Россия и та долгосрочная угроза, которую она представляет для безопасности НАТО", - отметил он, отвечая на вопрос о возможном включении РФ в число главных угроз в итоговом коммюнике саммита.
По словам Уитакера, переговоры о формулировках документа еще продолжаются, однако он выразил уверенность, что коммюнике будет "прямолинейным, отразит текущую оценку угроз и подтвердит необходимость коллективной и индивидуальной обороны союзников".
Десятки демонстраций проходят в Гааге в преддверии саммита. В воскресенье, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек вышли на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы!", "Остановим НАТО вместе!".
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Вчера, 08:11
 
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