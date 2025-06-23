МИД: Россия готова к упреждающим мерам в ответ на наращивание ПРО в НАТО
МИД заявил о готовности России к упреждающим мерам в ответ на действия НАТО
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия готова действовать на упреждение в ответ на угрожающие ей действия НАТО, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Александр Грушко.
Так он прокомментировал слова генсека альянса Марка Рютте о том, что на саммите в Гааге союзники примут новые цели по обороне и сдерживанию, включая усиление ПВО и ПРО.
"Рютте заявил о необходимости нарастить возможности ПВО/ПРО альянса на 400 процентов, чтобы якобы "защититься от России". Нам, видимо, стоит это воспринимать как признание мощи наших вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе СВО", — сказал Грушко.
По его мнению, сложно оценить, настолько быстро члены НАТО смогут реализовать эту задачу, учитывая сложности работы над совершенствованием системы ПВО/ПРО.
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"Наша реакция будет зависеть от возникающих угроз. Еще раз отмечу, в ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в том числе упреждающие", — добавил дипломат.
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Он отметил, что нормализация отношений с альянсом не просматривается даже в отдаленной перспективе: Россия остается для НАТО угрозой номер один, и под эту установку альянс организует весь процесс военного строительства.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.