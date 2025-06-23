https://ria.ru/20250623/nato-2024786575.html

МИД: Россия готова к упреждающим мерам в ответ на наращивание ПРО в НАТО

МИД: Россия готова к упреждающим мерам в ответ на наращивание ПРО в НАТО - РИА Новости, 23.06.2025

МИД: Россия готова к упреждающим мерам в ответ на наращивание ПРО в НАТО

Россия готова действовать на упреждение в ответ на угрожающие ей действия НАТО, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Александр Грушко. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:44:00+03:00

2025-06-23T11:44:00+03:00

2025-06-23T11:44:00+03:00

россия

александр грушко

нато

марк рютте

в мире

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия готова действовать на упреждение в ответ на угрожающие ей действия НАТО, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Александр Грушко.Так он прокомментировал слова генсека альянса Марка Рютте о том, что на саммите в Гааге союзники примут новые цели по обороне и сдерживанию, включая усиление ПВО и ПРО."Рютте заявил о необходимости нарастить возможности ПВО/ПРО альянса на 400 процентов, чтобы якобы "защититься от России". Нам, видимо, стоит это воспринимать как признание мощи наших вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе СВО", — сказал Грушко.По его мнению, сложно оценить, настолько быстро члены НАТО смогут реализовать эту задачу, учитывая сложности работы над совершенствованием системы ПВО/ПРО."Наша реакция будет зависеть от возникающих угроз. Еще раз отмечу, в ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в том числе упреждающие", — добавил дипломат.Он отметил, что нормализация отношений с альянсом не просматривается даже в отдаленной перспективе: Россия остается для НАТО угрозой номер один, и под эту установку альянс организует весь процесс военного строительства.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20250620/nato-2024078764.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023748943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, александр грушко, нато, марк рютте, в мире