https://ria.ru/20250623/nato-2024774523.html

Военные союзы вроде НАТО создают угрозы в мире, заявили в Нидерландах

Военные союзы вроде НАТО создают угрозы в мире, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 23.06.2025

Военные союзы вроде НАТО создают угрозы в мире, заявили в Нидерландах

Такие военные союзы как НАТО только создают в мире угрозы, что делает войны еще более вероятными, а также съедают национальные ресурсы государств-членов, такое... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:58:00+03:00

2025-06-23T10:58:00+03:00

2025-06-23T10:58:00+03:00

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ГААГА, 23 июн - РИА Новости. Такие военные союзы как НАТО только создают в мире угрозы, что делает войны еще более вероятными, а также съедают национальные ресурсы государств-членов, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил нидерландский активист, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге в преддверии саммита альянса в Гааге. "Я не верю в такого рода военные союзы (как НАТО - ред.), которые только создают напряженность и создают угрозы, что делает войны еще более вероятными. Это первое. И второе, я думаю, что это большая угроза для нашего национального богатства, потому что это съедает много наших ресурсов", - считает де Йонге. Он напомнил, что на повестке саммита НАТО стоит вопрос об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП, что для Нидерландов означает почти 60 миллиардов евро каждый год. "Это огромная сумма! Мы могли бы решить так много социальных проблем с помощью этих средств. Знаете, мы могли бы решить жилищный кризис, мы могли бы решить образовательную проблему, вопрос с нехваткой учителей, проблему здравоохранения для молодежи, а также ухода за пожилыми людьми. Мы можем сделать так много с этими деньгами, но вместо этого мы решили построить военную промышленность, которая существует только для того, чтобы уничтожать чужую собственность и убивать людей. И я на 100% против этого и я думаю, что мы должны полностью перейти к другому образу жизни в мире и поведению по отношению к другим странам", - заявил нидерландский правозащитник. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Десятки демонстраций проходят в городе в преддверии и во время мероприятия. В воскресенье, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек вышли на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы!", "Остановим НАТО вместе!".

https://ria.ru/20250623/azarov-2024762449.html

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