https://ria.ru/20250623/nato-2024750742.html

МИД России: многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в НАТО

МИД России: многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в НАТО - РИА Новости, 23.06.2025

МИД России: многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в НАТО

Итоговая декларация саммита НАТО может и не упоминать тему возможного членства Украины, но у Москвы нет иллюзий, многие хотели бы видеть Киев в альянсе, заявил... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:27:00+03:00

2025-06-23T09:27:00+03:00

2025-06-23T09:27:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Итоговая декларация саммита НАТО может и не упоминать тему возможного членства Украины, но у Москвы нет иллюзий, многие хотели бы видеть Киев в альянсе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. Судя по заявлениям ряда представителей стран-членов НАТО, упоминания о евроатлантической перспективе Украины в итоговом документе саммита, если таковой одобрят, может и не быть, указал дипломат. Это, в первую очередь, станет отражением позиции новой американской администрации, с которой вынуждены считаться европейские союзники Вашингтона, добавил Грушко. "Вместе с тем, у нас нет иллюзий. Многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в альянсе – как они говорят, в качестве форпоста противостояния России. Нужно ли это противостояние гражданам их стран – ответ очевиден для всех, кроме руководства этих государств. Напомню, что евроатлантическая ориентация зафиксирована и в конституции Украины", - сказал он в интервью агентству. "Позиция России в этом отношении неизменна – перспективы членства Киева в этом агрессивном военном блоке являются прямой угрозой для нашей безопасности", - подчеркнул дипломат. Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>

https://ria.ru/20250623/reuters-2024720327.html

https://ria.ru/20250623/isib-2024741812.html

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