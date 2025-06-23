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МИД России: многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
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09:27 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/nato-2024750742.html
МИД России: многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в НАТО
МИД России: многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
МИД России: многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в НАТО
Итоговая декларация саммита НАТО может и не упоминать тему возможного членства Украины, но у Москвы нет иллюзий, многие хотели бы видеть Киев в альянсе, заявил... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:27:00+03:00
2025-06-23T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Итоговая декларация саммита НАТО может и не упоминать тему возможного членства Украины, но у Москвы нет иллюзий, многие хотели бы видеть Киев в альянсе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. Судя по заявлениям ряда представителей стран-членов НАТО, упоминания о евроатлантической перспективе Украины в итоговом документе саммита, если таковой одобрят, может и не быть, указал дипломат. Это, в первую очередь, станет отражением позиции новой американской администрации, с которой вынуждены считаться европейские союзники Вашингтона, добавил Грушко. "Вместе с тем, у нас нет иллюзий. Многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в альянсе – как они говорят, в качестве форпоста противостояния России. Нужно ли это противостояние гражданам их стран – ответ очевиден для всех, кроме руководства этих государств. Напомню, что евроатлантическая ориентация зафиксирована и в конституции Украины", - сказал он в интервью агентству. "Позиция России в этом отношении неизменна – перспективы членства Киева в этом агрессивном военном блоке являются прямой угрозой для нашей безопасности", - подчеркнул дипломат. Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. Читайте полный текст интервью Александра Грушко &gt;&gt;
https://ria.ru/20250623/reuters-2024720327.html
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в мире, украина, россия, киев, александр грушко, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Александр Грушко, НАТО
МИД России: многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в НАТО

Замглавы МИД Грушко: многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Итоговая декларация саммита НАТО может и не упоминать тему возможного членства Украины, но у Москвы нет иллюзий, многие хотели бы видеть Киев в альянсе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Судя по заявлениям ряда представителей стран-членов НАТО, упоминания о евроатлантической перспективе Украины в итоговом документе саммита, если таковой одобрят, может и не быть, указал дипломат.
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Это, в первую очередь, станет отражением позиции новой американской администрации, с которой вынуждены считаться европейские союзники Вашингтона, добавил Грушко.
"Вместе с тем, у нас нет иллюзий. Многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в альянсе – как они говорят, в качестве форпоста противостояния России. Нужно ли это противостояние гражданам их стран – ответ очевиден для всех, кроме руководства этих государств. Напомню, что евроатлантическая ориентация зафиксирована и в конституции Украины", - сказал он в интервью агентству.
"Позиция России в этом отношении неизменна – перспективы членства Киева в этом агрессивном военном блоке являются прямой угрозой для нашей безопасности", - подчеркнул дипломат.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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В миреУкраинаРоссияКиевАлександр ГрушкоНАТО
 
 
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