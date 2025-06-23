https://ria.ru/20250623/naryshkin-2024837941.html

Нарышкин оценил возможные контакты с главой ЦРУ

Нарышкин оценил возможные контакты с главой ЦРУ - РИА Новости, 23.06.2025

Нарышкин оценил возможные контакты с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что при необходимости им с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом можно созвониться в любой момент. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:08:00+03:00

2025-06-23T14:08:00+03:00

2025-06-23T14:12:00+03:00

центральное разведывательное управление (цру)

сергей нарышкин

россия

сша

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что при необходимости им с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом можно созвониться в любой момент."Когда это потребуется, созвониться можно, договорившись в любой момент", - сказал Нарышкин журналисту издания Life Александру Юнашеву.

https://ria.ru/20250623/iran-2024837148.html

россия

сша

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, россия, сша