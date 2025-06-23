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Нарышкин оценил возможные контакты с главой ЦРУ - РИА Новости, 23.06.2025
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14:08 23.06.2025 (обновлено: 14:12 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/naryshkin-2024837941.html
Нарышкин оценил возможные контакты с главой ЦРУ
Нарышкин оценил возможные контакты с главой ЦРУ - РИА Новости, 23.06.2025
Нарышкин оценил возможные контакты с главой ЦРУ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что при необходимости им с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом можно созвониться в любой момент. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:08:00+03:00
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центральное разведывательное управление (цру)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что при необходимости им с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом можно созвониться в любой момент.&quot;Когда это потребуется, созвониться можно, договорившись в любой момент&quot;, - сказал Нарышкин журналисту издания Life Александру Юнашеву.
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центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, россия, сша
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сергей Нарышкин, Россия, США
Нарышкин оценил возможные контакты с главой ЦРУ

Нарышкин заявил, что при необходимости в любой момент созвонится с главой ЦРУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что при необходимости им с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом можно созвониться в любой момент.
«

"Когда это потребуется, созвониться можно, договорившись в любой момент", - сказал Нарышкин журналисту издания Life Александру Юнашеву.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Сергей НарышкинРоссияСША
 
 
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