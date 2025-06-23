https://ria.ru/20250623/naryshkin-2024837941.html
Нарышкин оценил возможные контакты с главой ЦРУ
Нарышкин оценил возможные контакты с главой ЦРУ - РИА Новости, 23.06.2025
Нарышкин оценил возможные контакты с главой ЦРУ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что при необходимости им с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом можно созвониться в любой момент. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:08:00+03:00
2025-06-23T14:08:00+03:00
2025-06-23T14:12:00+03:00
центральное разведывательное управление (цру)
сергей нарышкин
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что при необходимости им с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом можно созвониться в любой момент."Когда это потребуется, созвониться можно, договорившись в любой момент", - сказал Нарышкин журналисту издания Life Александру Юнашеву.
https://ria.ru/20250623/iran-2024837148.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_2a67c0b5cf8c94eb04dc9eef274734cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, россия, сша
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сергей Нарышкин, Россия, США
Нарышкин оценил возможные контакты с главой ЦРУ
Нарышкин заявил, что при необходимости в любой момент созвонится с главой ЦРУ