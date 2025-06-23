https://ria.ru/20250623/narushenie-2024816979.html

Премьер Ирака осудил нарушение воздушного пространства страны армией США

Премьер Ирака осудил нарушение воздушного пространства страны армией США - РИА Новости, 23.06.2025

Премьер Ирака осудил нарушение воздушного пространства страны армией США

Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани провел в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого осудил нарушение... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:58:00+03:00

2025-06-23T12:58:00+03:00

2025-06-23T13:15:00+03:00

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БАГДАД, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани провел в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого осудил нарушение воздушного пространства Ирака при ударах по Ирану со стороны США и Израиля, говорится в сообщении пресс-службы иракского премьера для СМИ."Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани провел в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить последние региональные и международные события", - отметили в пресс-службе."Его Превосходительство подтвердил четкое неприятие Ираком сионистской агрессии против Исламской Республики Иран и опасной эскалации в связи с бомбардировкой ядерных объектов со стороны США. Он также осудил нарушение воздушного пространства Ирака американскими и сионистскими самолетами, подтвердив шаги Ирака по предотвращению нарушения его суверенитета", - указали в пресс-службе.Там сообщили, что ас-Судани "указал на важнейшую роль Совета Безопасности ООН в прекращении войны". Кроме того, "он подчеркнул важность приложения дальнейших дипломатических усилий, несмотря на отсутствие доверия из-за агрессии, которая повлияла на ход переговоров".США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250623/mitingi-2024817329.html

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