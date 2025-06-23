https://ria.ru/20250623/narkotiki-2024752343.html
Житель Новосибирска получил срок за производство наркотиков
Житель Новосибирска получил срок за производство наркотиков - РИА Новости, 23.06.2025
Житель Новосибирска получил срок за производство наркотиков
Новосибирский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Новосибирска – фигуранта дела о производстве более 100 килограммов мефедрона и... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:36:00+03:00
2025-06-23T09:36:00+03:00
2025-06-23T09:36:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 23 июн – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Новосибирска – фигуранта дела о производстве более 100 килограммов мефедрона и покушение на сбыт более 42 килограммов наркотиков, сообщает прокуратура региона. "Вынесен приговор в отношении 42-летнего мужчины… С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчину признали виновным по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Суд установил, что в сентябре 2023 года неустановленное лицо через переписку в мессенджерах привлекло двух мужчин к незаконному производству наркотиков. Приговор вынесен одному из них. "На представленные неустановленным лицом деньги они пробрели дом, где произвели наркотическое средство мефедрон массой более 100 килограммов. Наркотическое средство массой более 42 килограммов они разместили в тайниках для передачи неустановленным лицам", - сообщили в прокуратуре.
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происшествия, россия, новосибирск, новосибирский областной суд
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирский областной суд
Житель Новосибирска получил срок за производство наркотиков
Житель Новосибирска получил 16 лет за производство наркотиков