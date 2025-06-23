https://ria.ru/20250623/moskva-2024883234.html

В Москве реконструировали водозаборный узел "Ремзавод", сообщил Бирюков

В Москве реконструировали водозаборный узел "Ремзавод", сообщил Бирюков - РИА Новости, 23.06.2025

В Москве реконструировали водозаборный узел "Ремзавод", сообщил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили реконструкцию водозаборного узла "Ремзавод" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:00:00+03:00

2025-06-23T11:00:00+03:00

2025-06-23T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили реконструкцию водозаборного узла "Ремзавод" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о реконструкции ряда объектов. Обновили водозаборный узел "Ремзавод", расположенный в поселении Первомайское, благодаря чему обеспечили чистой питьевой водой порядка 12 тысяч жителей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в ходе работ обустроили дополнительные скважины в рамках уже действующего объекта водоподготовки. Таким образом производительность водозаборного узла увеличилась до 3 тысяч кубометров в сутки. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы. "Новые скважины подают воду из более глубокого водоносного горизонта, с учетом ее качества в проект включили создание систем обезжелезивания и дезодорации воды с последующей дезинфекцией гипохлоритом натрия. Дополнили водоподготовку технологией глубокой очистки, при которой вода проходит через специальную мембрану, задерживающую все примеси", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что реконструкция водозаборного узла была выполнена с применением современных технологий. Причем 80% ключевого оборудования - отечественного производства, ранее оно хорошо зарекомендовало себя на аналогичных объектах.

https://ria.ru/20250620/moskva-2024148093.html

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